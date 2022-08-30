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Видео ⟩ В Эстонии по жилому району бегал кабан

rus.postimees.ee
В Эстонии по жилому району бегал кабан
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В редакцию Saarte Hääl прислали видео со смелым кабаном, который в городе Курессааре бродит по Ида-Нийду и в районе Кудъяпе. Об этом рассказывает Rus.Postimees.ee

В конце прошлой недели преимущественно из жилого района Ида-Нийду в редакцию стали поступать сообщения о кабане. Теперь прислали и видео. 

Видео у многоквартирного дома было снято на прошлой неделе в девять часов вечера в четверг. Смелое животное прошагало мимо дома и направилось в кусты. 

Во втором видео кабан бежит со стороны торгового центра Auriga по улице Мариентали-теэ, направляется прямо к человеку с камерой, но в последний момент сворачивает на пешеходный переход и скрывается в перелеске. 

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