В редакцию Saarte Hääl прислали видео со смелым кабаном, который в городе Курессааре бродит по Ида-Нийду и в районе Кудъяпе. Об этом рассказывает Rus.Postimees.ee.
Видео ⟩ В Эстонии по жилому району бегал кабан
В Эстонии по жилому району бегал кабан
В конце прошлой недели преимущественно из жилого района Ида-Нийду в редакцию стали поступать сообщения о кабане. Теперь прислали и видео.
Видео у многоквартирного дома было снято на прошлой неделе в девять часов вечера в четверг. Смелое животное прошагало мимо дома и направилось в кусты.
Во втором видео кабан бежит со стороны торгового центра Auriga по улице Мариентали-теэ, направляется прямо к человеку с камерой, но в последний момент сворачивает на пешеходный переход и скрывается в перелеске.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!