Правительство увеличило финансирование на бесплатные обеды в начальной школе

Половину этой суммы будет покрывать государство, половину - самоуправления.

Как ранее заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, прежняя сумма - 1,42 евро в день на одного учащегося, сегодня недостаточна.

Из государственного бюджета на 2022 год для финансирования обедов необходимо дополнительно 2,1 млн евро.

В связи с увеличением стоимости продуктов питания и энергоресурсов из-за геополитических обстоятельств самоуправления и предприятия общественного питания в конце прошлого учебного года забили тревогу, указывая на то, что обеспечить детей качественным питанием при существующем финансировании не представляется возможным.

Министерству образования и науки также поручено подготовить изменения в законе о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие увеличение финансирования для обеспечения обедами детей беженцев. Для очно обучающихся в 1-4-х классах детей финансирование обедов из государственного бюджета составит 2,15 евро в день.