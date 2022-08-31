Украина – страна, которую Россия подвергает атакам с 2014 года – уже полгода переживает массированные бомбардировки, осады городов и зверства против своего народа. Украина борется за защиту не только своей демократии, но и самого существования как независимой страны.
Посол США в Латвии: Мы поддерживаем Украину, потому что это правильно
24 августа отмечалась 31-я годовщина независимости Украины. К сожалению, этот день также ознаменовал ровно шесть месяцев с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, нападения, которое потрясло международное сообщество, было решительно осуждено Генеральной Ассамблеей ООН и побудило две страны присоединиться к альянсу НАТО.
США, Латвия и весь мир должны оставаться едиными в нашей поддержке суверенитета и демократии Украины, а также ее стремления в Европу.
Агрессия России в Украине – одно из самых тяжелых событий для Европы со времен Второй мировой войны.
Реакция всего мира на войну Владимира Путина против Украины стала такой громкой и эмоциональной, потому что в ходе этой войны мы почти ежедневно становились свидетелями насилия, разрушений и смерти.
Сообщения о том, что российские официальные лица контролируют так называемые "фильтрационные" операции, а также свидетельства того, что военные силы России задерживали, допрашивали и насильственно депортировали миллионы граждан Украины, включая детей, вызвали всемирное возмущение.
Мы видели последствия попадания российских бомб в мирных жителей, укрывавшихся в школах, театрах и больницах. Есть свидетельства того, что Россия собирается предпринять попытку силой аннексировать дополнительные украинские территории, разыграв сценарий, который мы наблюдали в 2014 году: назначить нелегитимных доверенных лиц для организации фиктивных референдумов о присоединении к России. Аннексия станет грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим, чтобы она прошла незамеченной. Ни одно государство не должно иметь возможность менять границы своих соседей.
Украинцы укрываются от убийств и разрушений в подземных бункерах, рискуют жизнями, собирая доказательства зверств, и ведут уличные бои за сохранение своего народа, языка, свободы и идентичности. Стойкость и упорство украинцев вдохновили весь мир на поддержку их борьбы за свободу. Вооруженные силы Украины доблестно сражаются, стоя на защите ценностей, которыми мы все дорожим.
Последствия российской агрессии не ограничиваются Украиной. Война подорвала мировую торговлю зерном, поставив под угрозу продовольственную безопасность многих стран. Текущий кризис также ускорил инфляцию и рост цен во всем мире.
США продолжают прилагать все усилия для попадания украинских продуктов питания на мировые рынки. Мы продолжим использовать такие форумы, как G20, оказывая давление на Россию, чтобы она придерживалась договора о транзите грузов из украинских портов в Черном море. Международное давление будет иметь решающее значение в разблокировании украинского продуктового экспорта.
На фоне огромного ущерба, который Владимир Путин наносит Украине и всему миру, санкции США и наших партнеров и союзников, включая Латвию, призваны заставить Кремль прекратить насилие. Санкции оказывают большое давление на российскую экономику, что уже привело к беспрецедентным действиям Кремля с целью предотвратить значительные экономические потери.
Доказательства очевидны для всех: Кремль уже несколько месяцев не сообщает свои ключевые макроэкономические показатели.
Несмотря на заявления Путина о том, что в России ситуация обстоит лучше, чем в ЕС, реальные цифры говорят об обратном: экономика России во втором квартале 2022 года сократилась на четыре процента, в то время как экономика ЕС выросла на аналогичный показатель. Россия уже пропустила два долговых платежа и впервые за более чем сто лет столкнулась с дефолтом, будучи не в состоянии выполнить свои обязательства по внешнему долгу.
Скоординированные санкции также заморозили более половины резервов Центрального банка России – денег, которые Кремль мог бы использовать для финансирования своей военной машины.
По мере того, как санкции продолжают снижать боевые возможности Путина, украинские войска успешно защищают свою страну, а украинский народ сплочен как никогда.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия и более 50 других стран присоединились к США в оказании помощи Украине. Вместе мы ускоряем поставки дополнительного вооружения, которое Украина эффективно использует для самообороны.
Мы благодарим Латвию за ее непоколебимую приверженность безопасности Украины.
С тех пор, как 24 февраля Россия начала преднамеренную и жестокую войну, США выделили на обеспечение безопасности Украины почти 10 миллиардов долларов, включая артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и передовые системы противовоздушной обороны. Благодаря стойкости Украины более 2,6 млн перемещенных лиц смогли вернуться домой — более трети тех, кто бежал из Украины после начала войны.
Широкая поддержка Украины показала, что неспровоцированные атаки на суверенные, независимые государства не останутся без ответа и будут иметь очень высокую цену. США, Латвия, а также наши союзники и партнеры во всем мире едины как никогда.
Мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу за выживание, одновременно работая над укреплением европейской безопасности и демократических ценностей. Мы поддерживаем Украину, потому что границы и продовольственные запасы не подлежат обсуждению. Мы поддерживаем Украину, потому что права человека неоспоримы.
Мы поддерживаем Украину, потому что это правильно.
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