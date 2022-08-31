Посол США в Латвии: Мы поддерживаем Украину, потому что это правильно

Украинцы укрываются от убийств и разрушений в подземных бункерах, рискуют жизнями, собирая доказательства зверств, и ведут уличные бои за сохранение своего народа, языка, свободы и идентичности. Стойкость и упорство украинцев вдохновили весь мир на поддержку их борьбы за свободу. Вооруженные силы Украины доблестно сражаются, стоя на защите ценностей, которыми мы все дорожим.

Установленные на Майдане Незалежности в Киеве флажки в честь павших украинских солдат. 28 августа 2022 года Фото: EMILIO MORENATTI/AP/Scanpix

Последствия российской агрессии не ограничиваются Украиной. Война подорвала мировую торговлю зерном, поставив под угрозу продовольственную безопасность многих стран. Текущий кризис также ускорил инфляцию и рост цен во всем мире.

США продолжают прилагать все усилия для попадания украинских продуктов питания на мировые рынки. Мы продолжим использовать такие форумы, как G20, оказывая давление на Россию, чтобы она придерживалась договора о транзите грузов из украинских портов в Черном море. Международное давление будет иметь решающее значение в разблокировании украинского продуктового экспорта.

На фоне огромного ущерба, который Владимир Путин наносит Украине и всему миру, санкции США и наших партнеров и союзников, включая Латвию, призваны заставить Кремль прекратить насилие. Санкции оказывают большое давление на российскую экономику, что уже привело к беспрецедентным действиям Кремля с целью предотвратить значительные экономические потери.

Доказательства очевидны для всех: Кремль уже несколько месяцев не сообщает свои ключевые макроэкономические показатели.