Оптимизация использования энергоресурсов: два торговых центра меняют время работы

"Решение об изменении графика работы было принято с учетом значительного роста цен на электроэнергию и нашего стремления оптимизировать использование энергоресурсов в торговых центрах Akropole. Мы также получили просьбы о сокращении рабочего времени и от арендаторов и в дальнейшем будем продолжать искать решения, как сделать потребление энергии более эффективным", – поясняет Доминикас Мертинас, руководитель отдела маркетинга и коммуникации Akropolis Group.