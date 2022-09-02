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Оптимизация использования энергоресурсов: два торговых центра меняют время работы

rus.tvnet.lv
Оптимизация использования энергоресурсов: два торговых центра меняют время работы
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Торговый центр Akropole Alfa
Торговый центр Akropole Alfa Фото: Пресс-фото

С понедельника, 5 сентября, меняется время работы торгово-развлекательных центров Akropole Alfa и Akropole Rīga – в дальнейшем большинство магазинов и мест оказания услуг будут открыты с 10:00 до 21:00. При этом график работы таких мест торговли и оказания услуг, как продовольственные супермаркеты, отдельные рестораны и кафе, спортивные клубы и кинотеатры, в настоящее время остается без изменений.

"Решение об изменении графика работы было принято с учетом значительного роста цен на электроэнергию и нашего стремления оптимизировать использование энергоресурсов в торговых центрах Akropole. Мы также получили просьбы о сокращении рабочего времени и от арендаторов и в дальнейшем будем продолжать искать решения, как сделать потребление энергии более эффективным", – поясняет Доминикас Мертинас, руководитель отдела маркетинга и коммуникации Akropolis Group.

Изменения в графике работы арендаторов Akropole Rīga (ул. Маскавас, 257)

  • Время работы магазинов и мест оказания услуг в Akropole Rīga – с 10:00 до 21:00.
  • Супермаркет Maxima XXX продолжит работать как прежде – ежедневно с 08:00 до 23:00.
  • Аптека Euroaptieka продолжит работать как прежде – ежедневно с 09:00 до 22:00.
  • Спортивный клуб Lemon Gym продолжит работать как прежде – с понедельника по пятницу с 06:00 до 23:00, по выходным – с 09:00 до 22:00.
  • Apollo Kino Akropole Rīga продолжит работать как прежде в соответствии с установленным временем киносеансов.
  • Некоторые рестораны и кафе продолжат работать как прежде и будут открыты до 22:00.

Изменения в графике работы арендаторов Akropole Alfa (Бривибас гатве, 372)

  • Время работы магазинов и мест оказания услуг в Akropole Alfa – с 10:00 до 21:00.
  • Гипермаркет Rimi продолжит работать как прежде – ежедневно с 08:00 до 23:00.
  • Спортивный клуб MyFitness продолжит работать как прежде – с понедельника по четверг с 06:30 до 23:00, по пятницам – с 06:30 до 22:00, по выходным – с 09:00 до 21:00.
  • Cinamon Akropole Alfa продолжит работать как прежде в соответствии с установленным временем киносеансов.
  • Некоторые рестораны и кафе продолжат работать как прежде и будут открыты до 22:00.

Изменения в графике работы вступят в силу 5 сентября этого года.

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