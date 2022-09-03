Желтое предупреждение: прогноз синоптиков на воскресенье

Ветер северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от +14 до +18 градусов.

В Риге время от времени ожидаются прояснения, возможен кратковременный дождь. Слабый ветер сменится на умеренный северо-западный. Температура воздуха достигнет +16 градусов.

В юго-восточной части страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Галерея: Заморозки в Латвии