Фото ⟩ Под Вентспилсом из огня спасли котенка. Теперь он будет жить вместе с пожарными! 🐱

Рассмотрев обугленные ветки, пожарные обнаружили под корнями дерева небольшой мокрый комок, чудом уцелевший в огне и воде.

Фото: VUGD Facebook lapa

Когда удивление улеглось, пожарные и спасатели завернули маленького котенка в одеяло и единогласно решили, что надо отвезти его в часть, чтобы высушить, согреть и накормить.

"Первоначальная идея заключалась в том, что котенок должен найти себе новый дом. Однако, глядя на маленький комок, в котором столько мужества и жажды жизни, мы решили, что он должен остаться с нами, ведь он "закален в огонь - а значит, наш!", - говорится в публикации.

Работники VUGD предлагают жителям написать свой вариант клички для отважного котенка в комментариях на странице VUGD в Facebook.