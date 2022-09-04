В субботу, 3 сентября, пожарные и спасатели Вентспилсского отделения Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) выехали в Варве, где на площади 120 м² горела куча веток и сосновой коры. Уже после тушения пожара и сматывания шлангов пожарные услышали слабые, но настойчивые звуки из места пожара, пишет VUGD в соцсетях.
Фото ⟩ Под Вентспилсом из огня спасли котенка. Теперь он будет жить вместе с пожарными! 🐱
Рассмотрев обугленные ветки, пожарные обнаружили под корнями дерева небольшой мокрый комок, чудом уцелевший в огне и воде.
Когда удивление улеглось, пожарные и спасатели завернули маленького котенка в одеяло и единогласно решили, что надо отвезти его в часть, чтобы высушить, согреть и накормить.
"Первоначальная идея заключалась в том, что котенок должен найти себе новый дом. Однако, глядя на маленький комок, в котором столько мужества и жажды жизни, мы решили, что он должен остаться с нами, ведь он "закален в огонь - а значит, наш!", - говорится в публикации.
Работники VUGD предлагают жителям написать свой вариант клички для отважного котенка в комментариях на странице VUGD в Facebook.
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