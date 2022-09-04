Пуце: нужно снять бюрократические препятствия, чтобы СПГ-терминал заработал через год

На вопрос, отдавало "Для развития/За!" предпочтение одному из двух первоначально заявленных проектов - в Скулте или на Кундзиньсале, Пуце ответил отрицательно.

Объединение партий концептуально поддерживает решение правительства в пользу терминала СПГ в Скулте, отмечает Пуце. По мнению "Для развития/За!", терминал СПГ, безусловно, необходим Латвии, и его нужно построить как можно быстрее, чтобы он заработал уже следующей зимой, подчеркивает политик, добавляя, что в обоих проектных заявках упоминалось, что терминал СПГ может быть построен в срок от 12 до 15 месяцев.

Отвечая на вопрос, нужно ли государству вкладывать бюджетные деньги в строительство терминала СПГ в Скулте, депутат заявил, что, скорее всего, в этом не возникнет необходимости. Политик также не слышал, чтобы застройщики терминала выдвигали такое требование. Депутат пояснил, что предстоящее строительство Скултского терминала СПГ является объективно экономически обоснованным проектом, от которого ожидается регулируемая финансовая отдача, а значит, он соответствует условиям для привлечения банковского финансирования на его реализацию.