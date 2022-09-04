При разработке мер поддержки правительство считалось с тем, что за централизованное отопление за один мегаватт-час в отопительный сезон придется платить около 150 евро. Однако цены на природный газ на рынке выросли так быстро, что все больше и больше тарифов этот порог значительно превышают. Поэтому принцип покрыть половину подорожания во многих местах все равно будет означать многократный рост счетов, сообщает de facto.
Поддержка страны не спасет от роста счетов в несколько раз
Например, в начале года в Кекавском крае тариф на отопление в предприятии Ķekavas nami составил 39 евро, а теперь - 279 евро за мегаватт-час. Даже при поддержке государства, здесь жителям отопление обойдется в 4,4 раза дороже, чем в прошлом отопительном сезоне.
Местная жительница Валентина LTV признается, что такой прирост оплатить она не сможет: "Все дорожает, продукты становятся дороже. Печально вообще".
Отец двух детей Гунтис ответил, что в его случае счет вырос от 150 евро в месяц до более 600 евро: "В каком-то смысле, если есть два ребенка, это будет как удар ниже пояса. Но что ж, ничего не поделаешь".
В то же время пенсионерка Зигрида сказала, что счет за отопление ожидается больше, чем ее пенсия в размере 350 евро. На вопрос, что она будет делать, смеясь, ответила: "Повешусь. Я не знаю".
Пенсионер Андрей сказал, что оплатить отопление будет трудно, но без этого не обойтись. В свою очередь, местный житель Мартиньш о росте счетов не беспокоится: "Те, кто работает и зарабатывает так, как полагается, смогут [оплатить]. Те, кто только за минималку работает, они не смогут".
Руководитель предприятия Ķekavas nami подчеркнул, что причина роста тарифа одна - цена газа. Пока договор о поставке газа есть только на сентябрь, а на следующие месяцы предложение даже дороже. Предприятие надеется, что сможет удержать тариф на существующем уровне: "У нас сейчас происходит дополнительная закупка альтернативного источника энергии. Если все будет успешно, мы будем переключать некоторые котловые дома на газовую смесь. Это позволило бы нам не поднимать этот тариф так высоко, как это было бы, если бы топили только природным газом".
Комиссии по регулированию общественных услуг до сих пор подали шесть тарифов на теплоэнергию, превышающих 200 евро за мегаватт-час, свидетельствует обобщенная LTV информация из публикаций Latvijas Vēstnesis:
Ikšķiles māja - 324 евро за МВтч;
Mārupes komunālie pakalpojumi - 320 евро за МВтч;
Ķekavas nami - 279 евро за МВтч;
Babītes siltums - 270 евро за МВтч;
Jūrmalas siltums - 225 евро за МВтч;
Rēzeknes siltums - 216 евро за МВтч.
На этой неделе ясность о тарифе получила и Рига - в столице тариф за отопление составит около 170 евро за МВтч. При расчете государственной поддержки рижанам тепло будет стоить на 75% дороже, чем в предыдущем отопительном сезоне. Несмотря на то, что Рига в большой степени зависит от природного газа, тариф сравнительно ниже, чем в других местах, потому что для нужд Риги газ вовремя закупил Latvenergo. Для производства тепла на больших теплоэлектростанциях Риги Latvenergo будет использован газ, закупленный в среднем за 140 евро за МВтч: "Это очень для нас положительный сюрприз, потому что это низкая цена. Как мы знаем, на сегодняшний день цены на природный газ на рынке составляют около 200 евро и даже свыше 200 евро", - сказал член правления Rīgas siltums Райвис Эллиньш.
У Latvenergo есть право ежемесячно менять тариф в соответствии с ценой газа на этот момент, однако предприятие заявляет, что сравнительно дешевым закупленным газом удастся обогревать Ригу весь отопительный сезон при условии, что потребление сократится на 15%. Член правления и коммерческий директор компании Дмитрий Юсковец рассказывает, что теперь Latvenergo имеет достаточные резервы, чтобы продать газ и другим: "В том числе региональным производителям тепла в Даугавпилсе, Резекне, Юрмале. Две недели назад мы возобновили [высказывать] предложения, и несколько компаний с нами заключили договоры".
Юсковец не раскрыл, за сколько газ Latvenergo продаст другим городам, но признает, что цена будет дороже, чем в Риге. Об этом свидетельствуют также сообщенные в Юрмальском и Резекненском тепловых предприятиях тарифы, которые в обоих случаях превышают 200 евро. Представитель Latvenergo признал, что в некоторой степени рижанам повезло: "Rīgas siltums является нашим традиционным, историческим клиентом, и мы знали, что нам нужно сформировать этот запас газа уже с февраля. Все остальные клиенты пришли или проявили интерес только что".
Сейм уже утвердил план правительства покрыть половину подорожания тарифа свыше 68 евро за мегаватт-час. Теперь на вопрос о том, является ли поддержка новых тарифов достаточной, министр экономики Илзе Индриксоне признает, что "Обязательно понадобится какая-то дополнительная кризисная поддержка именно тем домохозяйствам, которые находятся на территориях, где в некоторых местах есть маленькие деревни, где есть только газовое отопление, и эти тарифы там являются несоразмерными, чтобы помочь семьям, которые, возможно, не соответствует статусу нуждающихся, малообеспеченных лиц, но все же попадают в кризисе непосредственно в этот отопительный сезон, чтобы покрыть эти расходы".
Никакие конкретные, новые мероприятия министр не предлагает и подчеркивает, что главное, чтобы люди имели доступ к жилищным пособиям, выплачиваемым самоуправлениями. В свою очередь идее установить тарифный потолок, над которым расходы полностью компенсированы государством, министерство до сих пор сопротивляется, так как оно не мотивирует экономить тепло. Однако в офисе министра теперь указывают, что определение потолка тарифов планируется оценить еще раз.
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