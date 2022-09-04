Поддержка страны не спасет от роста счетов в несколько раз

У Latvenergo есть право ежемесячно менять тариф в соответствии с ценой газа на этот момент, однако предприятие заявляет, что сравнительно дешевым закупленным газом удастся обогревать Ригу весь отопительный сезон при условии, что потребление сократится на 15%. Член правления и коммерческий директор компании Дмитрий Юсковец рассказывает, что теперь Latvenergo имеет достаточные резервы, чтобы продать газ и другим: "В том числе региональным производителям тепла в Даугавпилсе, Резекне, Юрмале. Две недели назад мы возобновили [высказывать] предложения, и несколько компаний с нами заключили договоры".

Юсковец не раскрыл, за сколько газ Latvenergo продаст другим городам, но признает, что цена будет дороже, чем в Риге. Об этом свидетельствуют также сообщенные в Юрмальском и Резекненском тепловых предприятиях тарифы, которые в обоих случаях превышают 200 евро. Представитель Latvenergo признал, что в некоторой степени рижанам повезло: "Rīgas siltums является нашим традиционным, историческим клиентом, и мы знали, что нам нужно сформировать этот запас газа уже с февраля. Все остальные клиенты пришли или проявили интерес только что".

Сейм уже утвердил план правительства покрыть половину подорожания тарифа свыше 68 евро за мегаватт-час. Теперь на вопрос о том, является ли поддержка новых тарифов достаточной, министр экономики Илзе Индриксоне признает, что "Обязательно понадобится какая-то дополнительная кризисная поддержка именно тем домохозяйствам, которые находятся на территориях, где в некоторых местах есть маленькие деревни, где есть только газовое отопление, и эти тарифы там являются несоразмерными, чтобы помочь семьям, которые, возможно, не соответствует статусу нуждающихся, малообеспеченных лиц, но все же попадают в кризисе непосредственно в этот отопительный сезон, чтобы покрыть эти расходы".

Никакие конкретные, новые мероприятия министр не предлагает и подчеркивает, что главное, чтобы люди имели доступ к жилищным пособиям, выплачиваемым самоуправлениями. В свою очередь идее установить тарифный потолок, над которым расходы полностью компенсированы государством, министерство до сих пор сопротивляется, так как оно не мотивирует экономить тепло. Однако в офисе министра теперь указывают, что определение потолка тарифов планируется оценить еще раз.