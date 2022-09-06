Латвийские молокоперерабатывающие предприятия сужают ассортимент

По его словам, при том объеме продукции, которая реализуется на рынке, предприятия по переработке молока не могут полностью покрыть себестоимость продукции, поэтому сокращается как объем, так и ассортимент. Это можно объяснить изменением потребительских привычек - теперь потребители выбирают более простые продукты.

Комментируя новость о приостановке деятельности АО Limbažu siers, Янис Шолкс подтвердил, что предприятие уже какое-то время не работает.

Агентству LETA не удалось связаться с руководством компании Limbažu siers, но, как подтвердили источники, близкие к компании, Limbažu siers в настоящее время продолжает свою работу в меньшем масштабе и с сокращенным штатом сотрудников. Также компания прекратила выпуск новой продукции, но существующая продукция по-прежнему продается.

По данным Firmas.lv, Limbažu siers в 2020 году работало с оборотом 9,244 млн евро, что на 5,4% больше, чем годом ранее, при этом прибыль компании уменьшилась в несколько раз - до 88 000 евро.

AО Limbažu siers зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 5 370 866 евро. Истинным бенефициаром компании является гражданин России Владимир Морозов.