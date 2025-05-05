Депутат Пучка в прошлом году заработал в Сейме более 60 тысяч евро

Депутат Виктор Пучка ("Стабильности!"), у которого есть проблемы со знаниями государственного языка, в прошлом году в виде зарплаты в Сейме получил 60 524 евро.
Как свидетельствует поданная Пучкой декларация должностного лица, кроме должности депутата он также занимает пост члена правления в политической партии "Стабильности!" и организации "Стабильности - да!".
В его собственности есть два участка недвижимости в Даугавпилсе и две постройки, а также в общей собственности земля и здания в волости Таборес.
Пучке принадлежат Volvo XC60 2017 года выпуска, мотоцикл Yamaha 2016 года выпуска и мотоцикл Kawasaki 2014 года выпуска. Пучка в декларации также указал наличные накопления в размере 30 000 евро и накопления в размере 702,52 евро на счете в Swedbank.
Пучка в декларации указал, что в виде зарплаты в Сейме он получил 60 524,44 евро, еще 1026,60 он получил от предприятия Latgales metāls и 0,04 евро в виде процентов от Indexo banka.
Кроме того, Пуска указал в декларации долговые обязательства, которые в целом достигают почти 19 000 евро.
В конце марта комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила продлить срок проверки знаний Пучкой латышского языка.
Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов ранее заявил, что у Пучки сломаны ноги.
Сейм 31 октября прошлого года решил направить Пучку на языковую проверку. Проверку не позднее, чем в течение пяти месяцев после получения решения необходимо пройти в Государственном центре содержания образования. Проверку в этот срок можно проходить не больше двух раз.
Если будет установлено, что знание депутатом государственного языка не соответствует уровню, установленному нормативными актами, или депутат не явился на экзамен в установленный срок, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлением в течение 15 дней внесет в Сейм проект решения об исключении депутата из состава Сейма.
До сих пор Пучка проверку не прошел, ранее признал Росликов.
Это уже не первый раз, когда Сейм направляет депутата на проверку уровня знаний государственного языка.
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