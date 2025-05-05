Депутат Пучка в прошлом году заработал в Сейме более 60 тысяч евро

Как свидетельствует поданная Пучкой декларация должностного лица, кроме должности депутата он также занимает пост члена правления в политической партии "Стабильности!" и организации "Стабильности - да!".

В его собственности есть два участка недвижимости в Даугавпилсе и две постройки, а также в общей собственности земля и здания в волости Таборес.

Пучке принадлежат Volvo XC60 2017 года выпуска, мотоцикл Yamaha 2016 года выпуска и мотоцикл Kawasaki 2014 года выпуска. Пучка в декларации также указал наличные накопления в размере 30 000 евро и накопления в размере 702,52 евро на счете в Swedbank.

Читайте также Деньги Сколько в прошлом году заработал Росликов?

Пучка в декларации указал, что в виде зарплаты в Сейме он получил 60 524,44 евро, еще 1026,60 он получил от предприятия Latgales metāls и 0,04 евро в виде процентов от Indexo banka.

Кроме того, Пуска указал в декларации долговые обязательства, которые в целом достигают почти 19 000 евро.

В конце марта комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила продлить срок проверки знаний Пучкой латышского языка.