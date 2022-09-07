Видео ⟩ В Риге столкнулись мотоцикл и машина скорой помощи. Мотоциклист серьезно пострадал

В 13:26 автомобиль NMPD столкнулся с мотоциклом Harley Davidson.

В результате столкновения серьезно пострадал мотоциклист. После аварии он был в сознании.

"Экипаж, участвовавший в этом инциденте, оказал первую помощь мужчине, который получил серьезные травмы, пока не прибыла другая бригада.

Человек получил политравму и в стабильном состоянии был доставлен в медицинское учреждение", - сообщила представитель NMPD Инга Витола.

Автомобиль скорой помощи ехал в медицинское учреждение с включенными фарами и сиренами. Персонал и пациент не пострадали. По неофициальной информации, водитель мотоцикла слушал музыку в наушниках.

Видео: Авария мотоцикла и автомобиля NMPD в Риге