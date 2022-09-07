CSDD не справляется с высоким спросом на экзамены по вождению

В 2019 году мужчина сдал экзамен в автошколе и теоретический тест CSDD. В связи с финансовыми обстоятельствами, а также Сovid-19, экзамен по вождению был отложен. Только в этом году Наурис решил закончить сдать экзамен.

После сдачи школьного экзамена по вождению мужчина решил не медлить и подать заявку на сдачу экзамена CSDD. Но это было невозможно, так как до 20 сентября, который является последним днем​, когда Наурис может сдать экзамен по вождению, время экзаменов по вождению полностью занято на всех станциях CSDD.

Несколько раз в день и даже ночью Наурис проверял, не освободится ли вдруг время для экзамена, но тщетно.

В прошлом году экзамен сдали 2700 мотоциклистов, в мотосезоне этого года на тысячу меньше. Очень вероятно, что уровень прошлого года не будет достигнут в этом году. Экзамены обычно прекращают принимать в октябре, когда погода ухудшается.

Рига - единственная станция CSDD, где для сдачи экзамена предоставляются мотоциклы. В других городах на экзамен необходимо приезжать со специальным мотоциклом, зарегистрированным как учебный мотоцикл. Это серьезная трудность для будущих мотоциклистов из других городов.

В Риге в среднем экзамены сдают 25 человек в день, десять из них летом сдают экзамены на категорию А. В настоящее время CSDD не планирует продлевать срок для тех, кто не сможет вовремя сдать экзамен по вождению из-за очередей.