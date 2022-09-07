Менее трех лет назад Наурис начал путь к получению водительских прав категории А, которые позволили бы ему управлять мотоциклом. Однако вам, возможно, придется потерять как вложенное время, так и деньги, сообщает программа Bez Tabu.
CSDD не справляется с высоким спросом на экзамены по вождению
В 2019 году мужчина сдал экзамен в автошколе и теоретический тест CSDD. В связи с финансовыми обстоятельствами, а также Сovid-19, экзамен по вождению был отложен. Только в этом году Наурис решил закончить сдать экзамен.
После сдачи школьного экзамена по вождению мужчина решил не медлить и подать заявку на сдачу экзамена CSDD. Но это было невозможно, так как до 20 сентября, который является последним днем, когда Наурис может сдать экзамен по вождению, время экзаменов по вождению полностью занято на всех станциях CSDD.
Несколько раз в день и даже ночью Наурис проверял, не освободится ли вдруг время для экзамена, но тщетно.
В прошлом году экзамен сдали 2700 мотоциклистов, в мотосезоне этого года на тысячу меньше. Очень вероятно, что уровень прошлого года не будет достигнут в этом году. Экзамены обычно прекращают принимать в октябре, когда погода ухудшается.
Рига - единственная станция CSDD, где для сдачи экзамена предоставляются мотоциклы. В других городах на экзамен необходимо приезжать со специальным мотоциклом, зарегистрированным как учебный мотоцикл. Это серьезная трудность для будущих мотоциклистов из других городов.
В Риге в среднем экзамены сдают 25 человек в день, десять из них летом сдают экзамены на категорию А. В настоящее время CSDD не планирует продлевать срок для тех, кто не сможет вовремя сдать экзамен по вождению из-за очередей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!