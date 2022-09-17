Кабинет министров после достижения договоренности с представляющим педагогов профсоюзом в субботу на внеочередном заседании принял информационный доклад, подготовленный Министерством образования и науки (МОН) о перераспределении нагрузки педагогов и повышении ставки, сообщили в отделе коммуникации МОН.
Правительство поддержало перераспределение нагрузки и повышение зарплаты педагогов
С 1 января 2023 года размер средней целевой дотации на одного учащегося для учителей основной и средней ступени общего образования будет увеличен со 115 евро до 127 евро.
В министерстве пояснили, что основная цель предложения - сбалансировать рабочую неделю учителей, обеспечив распределение нагрузки 65% к 35%. С 1 сентября 2023 года предлагается перейти с 30-часовой рабочей недели на 36-часовую рабочую неделю с соотношением рабочего времени между контактными часами и рабочим временем для выполнения других обязанностей в пропорции 65:35 соответственно. Минимальная ставка брутто-зарплаты для учителей будет пропорционально увеличена с 900 до 1080 евро.
Для воспитателей дошкольных учреждений с 1 января 2023 года средний размер целевой дотации на ребенка будет увеличен с 82 евро до 90 евро, а зарплата по самой низкой ставке будет увеличена до 1070 евро.
С 1 сентября 2023 года рабочая нагрузка запланирована в пропорции 34 часов на проведение занятий и 6 часов на выполнение других обязанностей.
Принимая во внимание, что органы местного самоуправления будут обеспечивать те же принципы для обучения детей пяти-шести лет, следует также учитывать в бюджетах органов местного самоуправления дополнительное фискальное воздействие на дошкольное образование детей в возрасте от полутора до четырех лет, отмечает МОН.
В профессиональном образовании предусмотрено сбалансировать нагрузку учителя, сохранив право педагога на выбор объема нагрузки, при условии, что не превышается установленная законом о труде общая нагрузка в неделю - 40 часов. Для обеспечения перераспределения рабочей нагрузки потребуется дополнительное финансирование в размере 11% по сравнению с субсидией на заработную плату учителей профессионального образования в этом году.
На то, чтобы сбалансировать нагрузку педагогов профессионального образования, планируется увеличить финансирование на 11% по сравнению с финансированием, запланированным на 2022 год. В МОН поясняют, что это позволит увеличить отведенные в пропорции распределения нагрузки два часа на выполнение прочих обязанностей до четырех часов.
Также планируется увеличить на 11% финансирование для перераспределения нагрузки педагогов кружков по интересам, предусмотрев постепенное увеличение часов на подготовку к занятиям.
Дополнительное финансирование на заработную плату учителей даст возможность директору образовательного учреждения сохранить месячную норму заработной платы учителя в действующем размере и оплачивать учителям дополнительные часы, потраченные на выполнение других обязанностей, которые не оплачивались до сих пор. Таким образом, по данным министерства, учителя будут выполнять тот же объем работы, что и раньше, но получать более высокую заработную плату.
Если педагог отрабатывает установленный законом максимум 40 рабочих часов в неделю и его рабочая нагрузка не сбалансирована, руководитель образовательного учреждения может нанять дополнительных педагогов и обеспечить учителям сбалансированную нагрузку. В этом случае учителя будут получать зарплату в нынешнем объеме или в более крупном, но работать будут меньше. В ситуации, когда педагоги работают максимально допустимые 40 рабочих часов в неделю, но их рабочая нагрузка не сбалансирована, а руководитель образовательного учреждения не имеет возможности нанять дополнительных педагогов, руководитель может договориться с педагогом о сохранении текущей нагрузки, но увеличить месячную ставку заработной платы. Таким образом учитель будет получать более высокую заработную плату за тот же объем работы, рассказывают в МОН.
Министерство планирует увеличить финансирование на 59 176 925 евро в 2023 году и увеличивать его в дальнейшем на 60 256 516 евро ежегодно для всех сфер образования, кроме высшего образования. Дополнительное финансирование будет выделено с целью предотвращения выявленных рисков перегрузки учителей за счет выплаты вознаграждения за выполнение других обязанностей, отметили в МОН.
Правительство в субботу также поддержало предложение МОН о выделении из средств государственного бюджета на непредвиденные расходы 3,7 млн евро для обеспечения доступности учебных материалов на цифровых платформах.
В ближайшем будущем школьникам и педагогам будет предоставлена возможность использования платформы цифрового обучения soma.lv, maconis.lv и uzdevumi.lv. При этом на ступени среднего образования можно будет подписаться на ресурсы letonika.lv, Ebsco или Britannica для доступа к исследованиям и углубленному контенту.
До 1 декабря текущего года министерство также разработает и внесет в правительство проект приказа о графике повышения минимальной ставки оплаты труда педагогических работников с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года, в соответствии с принципами повышения заработной платы, изложенными в основных установках развития образования на 2021-2027 годы.
Уже сообщалось, что в пятницу, 16 сентября, правительство и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки после длившихся на протяжении четырех дней переговоров пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов, и запланированная забастовка педагогов была отменена.
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