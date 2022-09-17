Правительство поддержало перераспределение нагрузки и повышение зарплаты педагогов

В профессиональном образовании предусмотрено сбалансировать нагрузку учителя, сохранив право педагога на выбор объема нагрузки, при условии, что не превышается установленная законом о труде общая нагрузка в неделю - 40 часов. Для обеспечения перераспределения рабочей нагрузки потребуется дополнительное финансирование в размере 11% по сравнению с субсидией на заработную плату учителей профессионального образования в этом году.

На то, чтобы сбалансировать нагрузку педагогов профессионального образования, планируется увеличить финансирование на 11% по сравнению с финансированием, запланированным на 2022 год. В МОН поясняют, что это позволит увеличить отведенные в пропорции распределения нагрузки два часа на выполнение прочих обязанностей до четырех часов.

Также планируется увеличить на 11% финансирование для перераспределения нагрузки педагогов кружков по интересам, предусмотрев постепенное увеличение часов на подготовку к занятиям.

Дополнительное финансирование на заработную плату учителей даст возможность директору образовательного учреждения сохранить месячную норму заработной платы учителя в действующем размере и оплачивать учителям дополнительные часы, потраченные на выполнение других обязанностей, которые не оплачивались до сих пор. Таким образом, по данным министерства, учителя будут выполнять тот же объем работы, что и раньше, но получать более высокую заработную плату.