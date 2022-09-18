Бюро внутренней безопасности передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс против сотрудницы Рижского регионального управления Государственной полиции за бездействие во время произошедшего в мае этого года нападения на подростка с флагом Украины, сообщает агентство LETA.
Нападение на парня с флагом Украины: сотрудницу полиции обвиняют в бездействии
Как сообщили в бюро, предложено начать уголовное преследование за намеренное неисполнение служебных обязанностей, в результате чего был нанесен значительный вред общественному порядку и были поставлены под угрозу защищаемые законом интересы других.
"Упомянутое должностное лицо Госполиции, зная о нападении на человека, вокруг плеч которого был обернут флаг Украины, и совершившего это преступление, не сообщило в установленном в нормативных актах порядке о произошедшем в Госполицию, а также во время процессуальных действий Государственной полиции не раскрыло местонахождение совершившего преступление, несмотря на то, что должностному лицу Госполиции оно было известно", - пояснили в Бюро внутренней безопасности.
Упомянутое должностное лицо в связи с произошедшим прекратило службу в полиции.
В то же время стражи порядка напоминают, что никого нельзя считать виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET уже сообщал, что Бюро внутренней безопасности проводит расследование в рамках уголовного процесса в связи с возможной бездеятельностью, когда сожитель полицейской напал в Риге на подростка и избил его за флаг Украины.
Как сообщалось, 20 мая от памятника Свободы до парка Победы в Пардаугаве прошел марш "За освобождение от советского наследия". После шествия недалеко от места проведения, на улице Эдуардаса Смилга, водитель BMW вышел из машины и избил молодого человека 2003 года рождения, с украинским флагом на плечах.
После инцидента BMW уехал с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело и провела оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был установлен возможный виновник - мужчина 1984 года рождения, который уже попадал в поле зрения полиция.
Автомобиль позднее был обнаружен во дворе частного дома, номерные знаки были заменены, а сам нападавший прятался за дымоходом на чердаке дома. Сначала суд в качестве меры безопасности поместил мужчину под стражу, но позже его отпустили. Дело было передано в прокуратуру.
Также сообщалось, что рядом с нападавшим в машине находилась сотрудница полиции. Полиция начала служебную проверку.
Жертва нападения ранее рассказала в интервью LTV, что его отец украинец. Мальчик из маленького города, но учится в Риге. Мальчик утверждал, что нападавший надел мотоциклетные перчатки и предположил, что это было сделано для того, чтобы сделать удары более болезненными. Мужчина напал на него именно потому, что у него на плечах был флаг. Злоумышленник якобы спросил: "Что это у тебя за фашистская тряпка?" Сразу же последовали удары по солнечному сплетению и шее. Когда рядом остановились прохожие, мужчина убежал, а его друзья сфотографировали нападавшего и его автомобиль.
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