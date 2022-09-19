Кабинет министров может принять решение об установлении потолка цен на энергоносители уже 27 сентября, заявил в понедельник, 19 сентября, после встречи партий правящей коалиции депутат Сейма Арвил Ашераденс.
Латвия планирует установить потолок цен на энергоресурсы
Латвия планирует установить потолок цен на энергоресурсы
Министр экономики Илзе Индриксоне представила подготовленные Министерством экономики предложения по дополнительным механизмам поддержки граждан в условиях роста цен на природный газ, централизованное отопление и электроэнергию.
Ожидается, что представленные предложения будут оценены на этой неделе, сказал Ашераденс.
Как сообщалось, правительство может установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВтч), чтобы компенсировать цены на электроэнергию, заявил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш (СП).
Кариньш заявил, что правительство уже приняло пакет поддержки для граждан и предприятий на сумму около 650 миллионов евро, но очевидно, что рост цен продолжается.
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