Латвия планирует установить потолок цен на энергоресурсы

Министр экономики Илзе Индриксоне представила подготовленные Министерством экономики предложения по дополнительным механизмам поддержки граждан в условиях роста цен на природный газ, централизованное отопление и электроэнергию.

Ожидается, что представленные предложения будут оценены на этой неделе, сказал Ашераденс.

Как сообщалось, правительство может установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВтч), чтобы компенсировать цены на электроэнергию, заявил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш (СП).

Кариньш заявил, что правительство уже приняло пакет поддержки для граждан и предприятий на сумму около 650 миллионов евро, но очевидно, что рост цен продолжается.