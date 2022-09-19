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Латвия планирует установить потолок цен на энергоресурсы

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Латвия планирует установить потолок цен на энергоресурсы
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Линия электропередач. Иллюстративное фото
Линия электропередач. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Кабинет министров может принять решение об установлении потолка цен на энергоносители уже 27 сентября, заявил в понедельник, 19 сентября, после встречи партий правящей коалиции депутат Сейма Арвил Ашераденс.

Министр экономики Илзе Индриксоне представила подготовленные Министерством экономики предложения по дополнительным механизмам поддержки граждан в условиях роста цен на природный газ, централизованное отопление и электроэнергию.

Ожидается, что представленные предложения будут оценены на этой неделе, сказал Ашераденс.

Как сообщалось, правительство может установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВтч), чтобы компенсировать цены на электроэнергию, заявил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш (СП).

Кариньш заявил, что правительство уже приняло пакет поддержки для граждан и предприятий на сумму около 650 миллионов евро, но очевидно, что рост цен продолжается.

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