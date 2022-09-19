До сих пор в Яунмарупе был один из самых низких тарифов на тепловую энергию в Латвии, но сейчас цена быстро растет. Поставщик отопления и горячей воды требует 100% предоплату, в противном случае услугу могут отключить, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Цена выросла почти в десять раз. Жители Яунмарупе могут остаться без отопления
Некоторые соседи уже предупреждают, что не смогут платить за горячую воду и отопление. Это коснется и других жильцов многоэтажки, ведь в таком случае в их квартиру не будет поступать ни отопление, ни горячая вода.
Если позволяют средства, приобретаются бойлеры. Потому что за тепло должен быть сделан авансовый платеж. Чтобы не отключать дом от сети, необходимо собрать всю сумму.
Павел, житель Яунмарупе, утверждает, что у них был самый низкий тариф на тепловую энергию в Латвии.
"Было 51 евро за мегаватт-час, а сейчас уже 450 евро за мегаватт-час", - говорит Павел.
"Проблема в том, что тариф не согласован с Комиссией по регулированию коммунальных услуг. В результате господдержки в этом сезоне мы не получим. Ежемесячно цена увеличивается примерно в полтора раза. В среднем отопление двухкомнатной квартиры обойдется в 700 евро. Большинству жителей это не по карману, в поселке проживают как пенсионеры, так и родители с несколькими детьми. Я должен заплатить 6500 евро вперед за следующий месяц, если мы не сможем этого сделать, услуга может быть не оказана", - говорит Павел.
В Яунмарупе сложилась монопольная ситуация - тепловую энергию поставляет исключительно "Sabiedrība Mārupe", известное широкой публике как производитель огурцов и помидоров.
Уже в начале года компания решила прекратить подачу тепловой энергии в Яунмарупе, но после требований местного самоуправления было принято решение отапливать поселок. Газ покупается у эстонской компании, а большая часть тепловой энергии также используется для теплиц.
Представитель компании Модрис Спругис утверждает, что компания также находится не в лучшем положении.
"Сейчас есть биржевой тариф, наценка продавца, плата за передачу. В нашем случае цена природного газа составляет 92%. 2% - налоги, 1% - электроэнергия. И это уже 95%, остальные затраты могут быть нулевыми, так что дешевле ничего не будет. Если жители не хотят, они могут не заключать с нами договоры. Монополии здесь нет, каждый может заниматься своим делом", - говорит представитель компании.
Марупская городская дума не считает себя колеблющейся в разрешении монопольной ситуации.
Сейчас местная власть решила предложить свой участок под строительство новой котельной, но она не будет только через несколько лет.
"Прежний тариф на тепловую энергию был одним из самых низких в Латвии, не было экономических причин думать о другой альтернативе", - объясняет ситуацию исполнительный директор Марупской краевой думы.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке
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