Видео ⟩ Цена выросла почти в десять раз. Жители Яунмарупе могут остаться без отопления

Некоторые соседи уже предупреждают, что не смогут платить за горячую воду и отопление . Это коснется и других жильцов многоэтажки, ведь в таком случае в их квартиру не будет поступать ни отопление, ни горячая вода.

"Проблема в том, что тариф не согласован с Комиссией по регулированию коммунальных услуг. В результате господдержки в этом сезоне мы не получим. Ежемесячно цена увеличивается примерно в полтора раза. В среднем отопление двухкомнатной квартиры обойдется в 700 евро. Большинству жителей это не по карману, в поселке проживают как пенсионеры, так и родители с несколькими детьми. Я должен заплатить 6500 евро вперед за следующий месяц, если мы не сможем этого сделать, услуга может быть не оказана", - говорит Павел.