Началась уборка урожая картофеля: прогнозы не радуют

По словам Краукле, поздний сбор урожая представляет риск. Картофель, собранный в холодную и сырую погоду, плохо хранится, кроме того, хотя общий урожай ожидался больше, чем в прошлом году, это не отражает индивидуального положения фермеров.

Краукле сказала, что ситуация в хозяйствах может быть очень разной, и для значительной части фермеров этот год был хуже. На урожай повлияли как засушливые погодные условия, из-за которых картофель получился мелким, так и колорадские жуки и фитофтороз.

Краукле также отметила, что цены на средства защиты растений и минеральные удобрения выросли, и фермеры старались более экономно использовать эти продукты на своей земле.

Краукле также отмечает, что, скорее всего, крупные хозяйства закончат этот год без существенной прибыли, так как расходы значительно выросли, а прогнозы урожая не радуют.