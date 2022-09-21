Минэкономики подготовило три меры поддержки для домохозяйств

Первый из них – это дифференциация поддержки централизованного теплоснабжения.

По словам Шайцанса, тариф на централизованное теплоснабжение точно превысит 150 евро за мегаватт-час (МВтч) в этом сезоне, поэтому Минэкономики предлагает сохранить уже утвержденную поддержку до 150 евро за МВтч, где государство компенсирует 50% цены, превышающей 68 евро за МВтч. С другой стороны, государство будет компенсировать 90% той части, которая превышает 150 евро за МВтч.

Он также сообщил, что ориентировочно на эту меру поддержки потребуется 87 млн евро.

Второй мерой поддержки станет установление потолка цен на природный газ. По словам Шайцанса, в настоящее время регулируемый тариф на природный газ составляет 107,34 евро за МВтч, но рыночная цена превышает этот порог. Предложение предусматривает установление потолка цены на природный газ в размере 107,34 евро за МВтч, а государство будет компенсировать торговцам сумму, превышающую порог.

По словам Шайцанса, для этой меры потребуется дополнительно 11 миллионов евро.

Третьей мерой будет компенсация роста цен на электроэнергию для домашних хозяйств.

Шайцанс сообщил, что среднее домохозяйство в Латвии потребляет 150 киловатт-часов (кВтч) в месяц, но большинство домохозяйств тратит около 100 кВтч.

Поэтому Минэкономики предложит установить для домохозяйств первые 100 кВтч по фиксированному тарифу, который не превышает 180 евро за МВтч, а оставшуюся разницу с реальной ценой государство компенсирует. Эта мера потребует примерно 52,5 млн евро за отопительный сезон.

Минэкономики работает также над четвертой мерой поддержки, направленной на малые и средние предприятия, но это будет возможно только в том случае, если Европейская комиссия пересмотрит руководящие принципы поддержки и сделает их более гибкими.