Видео ⟩ "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова заявил, что не явится в военкомат

Низовцев выдал себя за представителя военкомата и сообщил Николаю Пескову, что ему направлена ​​повестка, и пригласил его явиться на следующий день в военный комиссариат в 10:00 часов утра для медицинского освидетельствования.

"Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне", - ответил собеседник Низовцева.

Он также заявил, что не собирается идти в военкомат.

"Завтра в 10 утра чтобы вы меня забрали - поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. Мне надо сначала понимать, как правильно это все сделать…

Если мне придется защищать Родину, у меня проблемы никакой нету это сделать. Я говорю вам о политических определенных нюансах", - заявил сын Пескова.

Также он отметил, что что не должен значиться в документах как доброволец.

"Если Владимир Владимирович мне скажет, что мне надо туда идти, я туда пойду", - подчеркнул Николай Песков.

Видео: Разговор журналиста с сыном пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова