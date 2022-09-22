Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото, видео ⟩ Мобилизация в России: появились первые видео

rus.tvnet.lv
Мобилизация в России: появились первые видео
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Россия во время войны в Украине
Россия во время войны в Украине Фото: AFP/SCANPIX

В социальных сетях появились первые видео с российских Дальнего Востока и Сибири, на которых запечатлена мобилизация мужчин в вооруженные силы с последующей отправкой на войну с Украиной.

Местные жители сообщают о массовой мобилизации в Бурятии, республике на Дальнем Востоке России.

Также распространяются свидетельства о мобилизации в Якутии и Забайкалье.

 

Как сообщалось, утром в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Хотя министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что будет мобилизовано 300 тысяч человек, подписанный Путиным приказ позволяет мобилизовать гораздо большее количество людей. Эксперты в России отмечают, что фактически призыву могут подлежать все, кому это не запрещено по состоянию здоровья или по возрасту - то есть солдаты до 50 лет и младшие офицеры до 60 лет.

На этой неделе Государственная дума России одобрила поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях, например дезертирство или добровольную сдачу в плен.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. На этой неделе министр Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских солдат, по оценкам Украины, потери россиян составляют более 55 000 человек.

Путин объявил "частичную мобилизацию" вскоре после начала успешного контрнаступления Украины.

Галерея: Россия во время войны в Украине

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх