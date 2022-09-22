Фото, видео ⟩ Мобилизация в России: появились первые видео

Как сообщалось, утром в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Хотя министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что будет мобилизовано 300 тысяч человек, подписанный Путиным приказ позволяет мобилизовать гораздо большее количество людей. Эксперты в России отмечают, что фактически призыву могут подлежать все, кому это не запрещено по состоянию здоровья или по возрасту - то есть солдаты до 50 лет и младшие офицеры до 60 лет.