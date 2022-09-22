В социальных сетях появились первые видео с российских Дальнего Востока и Сибири, на которых запечатлена мобилизация мужчин в вооруженные силы с последующей отправкой на войну с Украиной.
Фото, видео ⟩ Мобилизация в России: появились первые видео
Местные жители сообщают о массовой мобилизации в Бурятии, республике на Дальнем Востоке России.
News about mobilisation in Buryatia. They take people out of their beds early in the morning, leaving small villages without young men. One message reads: “We knew mobilisation will send ethnic minorities (to death) among the first ones”. https://t.co/HywZTTYElz— Dr. Diana T. Kudaibergen 🇺🇦 (@CreativeCorazon) September 22, 2022
Также распространяются свидетельства о мобилизации в Якутии и Забайкалье.
Слёзы, абдымкі, ПАЗік, «Прощание славянки»— Belsat TV (@Belsat_TV) September 22, 2022
Так у адным з улусаў Якуціі развітваліся з мабілізаванымі мужчынамі. Паводле мясцовых СМІ, іх ва ўлусе (раёне) было каля 50-ці.
Крыніца: yakutia14news/telegram pic.twitter.com/iK4eZaMoIZ
First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022
Видео прощания с мобилизованными в якутском Нерюнгри— Тайга.инфо (@taygainfo) September 22, 2022
(@poli_golobokova) pic.twitter.com/2zD5z2G0Fk
А это военкомат в Шилке Забайкальского крае. Уже заметен массовый сбор людей.— Тайга.инфо (@taygainfo) September 22, 2022
(Видео Читы.ру)https://t.co/NpUmZRzxLY pic.twitter.com/wirIc1DMA1
The end of the life cycle of a man from rural Russia looks rather sad and surreal (turn on the sound). pic.twitter.com/dLOFbAFp93— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 22, 2022
Как сообщалось, утром в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Хотя министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что будет мобилизовано 300 тысяч человек, подписанный Путиным приказ позволяет мобилизовать гораздо большее количество людей. Эксперты в России отмечают, что фактически призыву могут подлежать все, кому это не запрещено по состоянию здоровья или по возрасту - то есть солдаты до 50 лет и младшие офицеры до 60 лет.
На этой неделе Государственная дума России одобрила поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях, например дезертирство или добровольную сдачу в плен.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. На этой неделе министр Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских солдат, по оценкам Украины, потери россиян составляют более 55 000 человек.
Путин объявил "частичную мобилизацию" вскоре после начала успешного контрнаступления Украины.
Галерея: Россия во время войны в Украине
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