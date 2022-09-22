Rīgas siltums и Rīgas ūdens не будут применять штрафы за просрочку платежей

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Rīgas siltums Линды Ренце, такая практика также применялась во время пандемии Covid-19, чтобы помочь клиентам оплачивать полученные услуги.

В компании заявили, что у значительной части клиентов клиентов нет просрочек или давних долгов, потому что они пытались погасить их в течение лета, готовясь к следующему сезону.

С другой стороны, в Rīgas ūdens сообщили, что, по решению правления, с 1 сентября до отмены или изменения этого решения пени за просроченные платежи за оказанные услуги водного хозяйства не будут начисляться.

Rīgas ūdens также ссылается на такие же меры во время пандемии Covid-19. Кроме того, предприятие получило письмо от исполнительного директора Риги Яниса Ланге о необходимости социально ответственных действий в ситуации чрезвычайного роста цен на энергоносители и кризиса.