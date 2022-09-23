Зоолог Алексей Туровский: алкоголь одинаково действует как на людей, так и на животных

По словам Алексея Туровского, многие животные открыли для себя доставляющие удовольствие вещества, с которыми они могли сначала соприкоснуться случайно, но к которым они затем возвращаются снова и снова: "Зависимости могут развиваться и в животном мире. Склерокария эфиопская, или, как ее еще называют, марула, не растущая в Эстонии, является одной из экзотических находок животных. Слоны даже устраивают кровавые бойни за эти фрукты".

"Обычно животные пьянеют с плодов весьма нехитрым способом – слон трясет дерево, спелые плоды падают вниз и быстро начинают бродить. На праздничный ужин могут собраться несколько животных, и все они могут ощутить на себе воздействие испортившихся плодов", - рассказал Туровский.

Вредные привычки появляются весьма быстро

По словам зоолога, бывают и такие ситуации, когда животным может хотеться не только перебродивших плодов, но и алкоголя в знакомой нам форме. "Это, как правило, происходит в странах, где люди и животные находятся в тесном контакте, и где слилась их среда обитания. Во многих туристических районах принято подкармливать обезьян, которые в поисках пропитания приходят к домам и кафе – туда, где часто имеется в наличии спиртное. Со временем они учатся отличать, где что можно найти, но, как и в отношении человека, крепкие напитки могут иметь разрушительное воздействие на здоровье маленького животного", - сказал Туровский.