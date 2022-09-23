Инфляция в Латвии прогнозируемо вырастет до 16,9%

Банк Латвии немного повысил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год - с указанных в июне 2,9% до 3%, также заявил Руткасте.

Высокие цены на энергоресурсы ухудшили будущее видение экономической активности, но высокий рост в начале года позволяет сохранить прогноз ВВП на 2022 год примерно на том же уровне, который предполагался ранее, отметил Руткасте.

При этом, если в начале 2023 года сохранится влияние неблагоприятных факторов, в следующем году латвийская экономика будет стагнировать, прогнозирует Банк Латвии, в связи с чем прогноз на 2023 год значительно снижен - до минус 0,2% по сравнению с ростом в 2,4%, который предполагался в июне.

Прогноз снижен, поскольку, по мнению Банка Латвии, рост цен и расходов ослабит экономическую активность в конце года, пояснил Руткасте.

На 2024 год Банк Латвии в настоящее время прогнозирует рост ВВП на уровне 4,4%, в то время как в июне были озвучены 4,2%.

Как и в июньских прогнозах, центральный банк предполагает, что восстановление латвийской экономики ожидается со второй половины следующего года, когда инфляция начнет снижаться.

Уже сообщалось, что ВВП Латвии увеличился на 4,7% в первом полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП вырос на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%.