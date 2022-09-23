Банк Латвии повысил среднегодовой прогноз инфляции на 2022 год с обозначенных в июне 14,8% до 16,9%, заявил в пятницу, 23 сентября, на презентации последних макроэкономических прогнозов Банка Латвии начальник управления денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.
Инфляция в Латвии прогнозируемо вырастет до 16,9%
Прогноз инфляции на следующий год повышен с озвученных в июне 7% до 9,2%.
При этом среднегодовой прогноз инфляции на 2024 год повышен с указанных в июне 2,4% до 3,4%.
Почему?
Руткасте пояснил, что прогноз инфляции был повышен на весь прогнозируемый период, в основном из-за роста цен на энергоносители, особенно газ и продукты питания, а также в связи с предположением о более высоком, чем предполагалось ранее, уровне этих цен в будущем.
Руткасте добавил, что прогнозы разрабатывались в условиях высокой неопределенности, вызванной непредсказуемостью развязанной Россией войны, и связанной с ней динамикой мировых цен, особенно в области цен на энергоносители.
Уже сообщалось, что в августе этого года потребительские цены в Латвии выросли на 0,4% по сравнению с июлем, а за год - в августе этого года по сравнению с августом 2021 года - рост потребительских цен, как и месяц назад, составил 21,5%.
При этом средний за 12 месяцев уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 12,3%.
Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП на этот год до 3%
Банк Латвии немного повысил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год - с указанных в июне 2,9% до 3%, также заявил Руткасте.
Высокие цены на энергоресурсы ухудшили будущее видение экономической активности, но высокий рост в начале года позволяет сохранить прогноз ВВП на 2022 год примерно на том же уровне, который предполагался ранее, отметил Руткасте.
При этом, если в начале 2023 года сохранится влияние неблагоприятных факторов, в следующем году латвийская экономика будет стагнировать, прогнозирует Банк Латвии, в связи с чем прогноз на 2023 год значительно снижен - до минус 0,2% по сравнению с ростом в 2,4%, который предполагался в июне.
Прогноз снижен, поскольку, по мнению Банка Латвии, рост цен и расходов ослабит экономическую активность в конце года, пояснил Руткасте.
На 2024 год Банк Латвии в настоящее время прогнозирует рост ВВП на уровне 4,4%, в то время как в июне были озвучены 4,2%.
Как и в июньских прогнозах, центральный банк предполагает, что восстановление латвийской экономики ожидается со второй половины следующего года, когда инфляция начнет снижаться.
Уже сообщалось, что ВВП Латвии увеличился на 4,7% в первом полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП вырос на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%.
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