СМИ: в российскую армию собираются призвать 1,2 миллиона человек. Песков это опроверг

Также источник "Медузы", близкий к руководству Москвы, сообщил, что в столице планируют мобилизовать до 16 тысяч человек. Эту информацию подтвердил и другой источник. В Петербурге призвать собираются около 3,2 тысячи человек, добавил источник, близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа.

Источник отметил, что из областных центров "рекомендовали набирать по минимуму". "Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки [войны]", - заявил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. Количество людей, подлежащих мобилизации, указано в седьмом пункте соответствующего указа президента России Владимира Путина. Этот пункт засекречен.

"Новая газета. Европа" 22 сентября сообщила со ссылкой на источник в администрации президента, что в седьмом пункте говорится о призыве до миллиона человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию ложной.

Песков ранее сообщил, что в седьмом пункте указано количество людей, подлежащих мобилизации, но он не уточнил, о каком именно количестве идет речь. Дмитрий Песков также назвал ложной информацию о том, что в армию собираются призвать 1,2 миллиона человек.