Сегодня в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и других подконтрольных РФ территориях Украины начались "референдумы" о вхождении в состав России. RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за пятницу, 23 сентября.
ГЛАВНОЕ ЗА 23 СЕНТЯБРЯ ⟩ "Референдумы" в Украине, акции поддержки в России и человек в Даугаве
Новости Латвии:
В четверг, 22 сентября, около 13:20 сотрудники Департамента водной безопасности и гражданской защиты Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что некий человек в Риге прыгнул с Каменного моста в Даугаву. Правоохранители на лодке немедленно отправились на место происшествия.
В Латвии принят закон, призванный частично компенсировать расходы, которые жители понесут в результате резкого роста цен на энергоносители. Министерство благосостояния собрало множество вопросов о применении и характере компенсаций.
В пятницу, 23 сентября, в 17:10 в торговом центре Origo была проведена эвакуация людей.
По словам министра внутренних дел Кристапа Эклонса, количество граждан России, въехавших в Латвию на законных основаниях на этой неделе, намного меньше, чем в других странах Балтии, и большинство из тех, кто въехал на законных основаниях, используют Латвию в качестве транзитной страны.
В целях ограничения распространения Covid-19 и других инфекций верхних дыхательных путей, а также принимая во внимание рост числа инфекционных больных, со следующего понедельника, 26 сентября, в Видземской больнице вводится карантин и ограничения на посещение пациентов в отделениях, сообщила представитель Видземской больницы Бенита Брила.
С понедельника, 26 сентября, по среду, 28 сентября, по всей Риге планируется профилактическая дезинфекция, или хлорирование водопровода, сообщил координатор коммуникации SIA Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.
Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс подписали соглашение об улучшении доступности служб экстренной помощи в приграничной зоне. Благодаря сотрудничеству служб скорой помощи Эстонии и Латвии можно будет быстрее прийти на помощь людям и отреагировать на возможные крупные аварии, пишет Rus.Postimees.
За рубежом:
В пятницу, 23 сентября, В ДНР, ЛНР и других подконтрольных РФ территориях Украины - частях Запорожской и Херсонской областей - начинаются "референдумы" о вхождении в состав России.
В российских городах 23 сентября проходят акции в поддержку "референдумов о присоединении к России" оккупированных украинских регионов, пишет "Медуза".
В ближайшие дни Европейская комиссия организует переговоры с представителями 27 стран-членов ЕС для уточнения приоритетов, а затем выступит с предложением о новых санкциях.
В четверг, 22 сентября, на погранпункт Лухамаа прибыл автомобиль Mercedes с латвийскими номерами, водитель которого без остановки проехал мимо пункта пограничного контроля, пишет Rus.Postimees.
Россия объявила, что запланированная на субботу, 24 сентября, проверка отключения электросети Калининграда будет отменена. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила в заявлении Raadio 2, что такое сообщение действительно прозвучало, передает Rus.Postimees.
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