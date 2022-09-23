ГЛАВНОЕ ЗА 23 СЕНТЯБРЯ ⟩ "Референдумы" в Украине, акции поддержки в России и человек в Даугаве

С понедельника, 26 сентября, по среду, 28 сентября, по всей Риге планируется профилактическая дезинфекция, или хлорирование водопровода, сообщил координатор коммуникации SIA Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.

Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс подписали соглашение об улучшении доступности служб экстренной помощи в приграничной зоне. Благодаря сотрудничеству служб скорой помощи Эстонии и Латвии можно будет быстрее прийти на помощь людям и отреагировать на возможные крупные аварии, пишет Rus.Postimees.

За рубежом:

В пятницу, 23 сентября, В ДНР, ЛНР и других подконтрольных РФ территориях Украины - частях Запорожской и Херсонской областей - начинаются "референдумы" о вхождении в состав России.

В российских городах 23 сентября проходят акции в поддержку "референдумов о присоединении к России" оккупированных украинских регионов, пишет "Медуза".

В ближайшие дни Европейская комиссия организует переговоры с представителями 27 стран-членов ЕС для уточнения приоритетов, а затем выступит с предложением о новых санкциях.

В четверг, 22 сентября, на погранпункт Лухамаа прибыл автомобиль Mercedes с латвийскими номерами, водитель которого без остановки проехал мимо пункта пограничного контроля, пишет Rus.Postimees.

Россия объявила, что запланированная на субботу, 24 сентября, проверка отключения электросети Калининграда будет отменена. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила в заявлении Raadio 2, что такое сообщение действительно прозвучало, передает Rus.Postimees.

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