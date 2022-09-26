С собакой в кино: состоится первый Dog Friendly сеанс в Латвии

Необходимые вещи:

1. Поводки 3м

2. Миски

3. Консервы для собак

4. Макулатура любого вида

5. Игрушки для собак и кошек, лотки для кошачьего туалета и песок в неограниченном количестве

Фильмы MANHATTAN SHORT в этом году затрагивают широкий спектр тем: от преодоления преград в отношениях до супер-способностей человека. В фильме "Дон VS Молния" в главной роли снялся актер Питера Муллана, известный по популярному сериалу Netflix "Дикий Запад". Короткометражка "Свободное падение" об устройстве финансового мира основана на отрывке из книги "Плавание с акулами" голландского писателя Йориса Луйендейка. Сюжеты нескольких фильмов являются личным опытом режиссеров и сценаристов или основаны на реальных событиях.

В этом году в финал MANHATTAN SHORT прошли десять финалистов из восьми стран: из Шотландии, Чехии и Словакии, Испании, Австралии, Финляндии и Ливана, и по два фильма из Франции и США. Эти финалисты представляют собой лучшие короткометражные фильмы из 868 заявок из 70 стран, полученных MANHATTAN SHORT в 2022 году, что свидетельствует о неизменной яркости и творчестве короткометражных фильмов во всем мире.

Фестиваль в Латвии организован режиссером Станиславом Токаловым. Фестиваль проводится при поддержке посольства США и Рижской думы. Информационная поддержка Радио SWH и SWH+.

Стоимость билетов 14,50 евро.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.

Возраст посетителей - 12+.

Внимание! Владелец берет на себя полную ответственность за свою собаку, грязь, оставленную собакой, и ущерб, причиненный питомцем.