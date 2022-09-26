2 октября впервые в Латвии и странах Балтии, состоится показ кино, который можно посетить с собакой. Manhattan Short Latvia, совместно с компанией Woof.lv, в честь 10-летнего юбилея фестиваля, организуют Dog Friendly показ.
С собакой в кино: состоится первый Dog Friendly сеанс в Латвии
Показ состоится 2 октября в DinoZoo Arena, где будут подготовлены все условия, для комфортного просмотра фильмов вместе с питомцем. На протяжении всего вечера, в зале будут присутствовать кинологи, доступны миски с водой и закрытая территория на улице для прогулок с собакой.
MANHATTAN SHORT — это уникальное мероприятие. Более 100 000 любителей кино по всему миру в течение одной недели объединяются с одной целью - посмотреть и проголосовать за фильмы финалистов. Кинозрители в Латвии и во всем мире станут кинокритиками - какой из 10-и короткометражных фильмов станет лучший - решать мировой аудитории. Голоса будут отправлены в штаб-квартиру MANHATTAN SHORT, а победитель будет объявлен 3 октября 2022 года на церемонии в Нью-Йорке.
Результаты фестиваля будут опубликованы на сайте www.ManhattanShort.com, а так же https://www.facebook.com/ManhattanShortInLatvia/.
Финалисты MANHATTAN SHORT автоматически получают возможность участвовать в отборе на премию "Оскар". Многие фильмы фестиваля прошлых лет были номинированы на "Оскар", такие, как "Настоящее" и "Белый глаз" 2020 года и другие.
Показ пройдет под девизом Connecting Dogs and People. Так же будет организован сбор пожертвований для приюта. Каждый желающий может принести необходимые вещи для приюта. Сбор будет организован в DinoZoo Arena.
Необходимые вещи:
1. Поводки 3м
2. Миски
3. Консервы для собак
4. Макулатура любого вида
5. Игрушки для собак и кошек, лотки для кошачьего туалета и песок в неограниченном количестве
Фильмы MANHATTAN SHORT в этом году затрагивают широкий спектр тем: от преодоления преград в отношениях до супер-способностей человека. В фильме "Дон VS Молния" в главной роли снялся актер Питера Муллана, известный по популярному сериалу Netflix "Дикий Запад". Короткометражка "Свободное падение" об устройстве финансового мира основана на отрывке из книги "Плавание с акулами" голландского писателя Йориса Луйендейка. Сюжеты нескольких фильмов являются личным опытом режиссеров и сценаристов или основаны на реальных событиях.
В этом году в финал MANHATTAN SHORT прошли десять финалистов из восьми стран: из Шотландии, Чехии и Словакии, Испании, Австралии, Финляндии и Ливана, и по два фильма из Франции и США. Эти финалисты представляют собой лучшие короткометражные фильмы из 868 заявок из 70 стран, полученных MANHATTAN SHORT в 2022 году, что свидетельствует о неизменной яркости и творчестве короткометражных фильмов во всем мире.
Фестиваль в Латвии организован режиссером Станиславом Токаловым. Фестиваль проводится при поддержке посольства США и Рижской думы. Информационная поддержка Радио SWH и SWH+.
Стоимость билетов 14,50 евро.
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с латышскими и русскими субтитрами.
Возраст посетителей - 12+.
Внимание! Владелец берет на себя полную ответственность за свою собаку, грязь, оставленную собакой, и ущерб, причиненный питомцем.
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