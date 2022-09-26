Новая "энергоподдержка" для латвийцев. Чего ждать?

Индриксоне указала, что достигнутое соглашение предусматривает поддержку как жителей, так и юридических лиц, в том числе предприятий и обществ.

Министр пояснила, что дополнительная поддержка в размере 165 млн евро предназначена для домашних хозяйств, а поддержка в размере 260 млн евро - для предприятий и других юридических лиц.

Индриксоне также подчеркнула, что для получения той части поддержки, которая связана с социальными пособиями, жителям следует не стесняться и обращаться с заявлением на оформление пособия.

В связи с определением потолка цен и размера поддержки в сфере теплоснабжения достигнута договоренность о том, что та часть централизованного отопления, которая превысит 150 евро за мегаватт/час, будет компенсироваться государством в размере 90%, пояснил Ашераденс.

Что касается домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, государство компенсирует продавцам сумму, которая превысит 107,34 евро за мегаватт-час.

Также достигнуто соглашение, по которому первые 100 киловатт электроэнергии для населения будут оплачиваться по фиксированному тарифу не выше 180 евро за мегаватт/час, а оставшуюся разницу компенсирует государство. Всем предприятиям государство компенсирует 50% той части, которая превысит 160 евро за мегаватт-час электроэнергии.