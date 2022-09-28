Инновация от IKEA: экономить воду будет значительно проще

Насадка ÅBÄCKEN подходит для любого крана или большинства стандартных смесителей, представленных на рынке. Специальная насадка потенциально может уменьшить расход воды до 0,25 литра в минуту в режиме распыления и до 1,9 литра в минуту в режиме рассеивания.

Насадка может экономить до 95% воды в режиме тумана и 66% воды в режиме распыления по сравнению с обычными смесителями с расходом воды 5,7 литра в минуту.

Инновации в области устойчивого потребления воды приобретают большое значение. Уже сейчас каждый третий человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде, а к 2030 году уже миллиарды людей не будут иметь доступа к чистой воде. IKEA стремится улучшить качество и доступность воды на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Это включает в себя переосмысление выбора товаров и продуктов питания, сырья и методов производства, а также обеспечение экономии воды в домашних условиях.