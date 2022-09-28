Инновации в области устойчивого потребления воды приобретают большое значение. Уже сейчас каждый третий человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде, но к 2030 году таких людей уже можно будет исчислять миллиардами. IKEA стремится улучшить качество и доступность воды на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Это включает в себя переосмысление выбора товаров и продуктов питания, сырья и методов производства, а также обеспечение экономии воды в домашних условиях, пишет Rus.Postimees.
Инновация от IKEA: экономить воду будет значительно проще
Шведская мебельная компания IKEA вышла на рынок с инновационной водосберегающей насадкой на смеситель ÅBÄCKEN, которая позволит сэкономить более 95% воды, потребляемой в домашних условиях. Насадка на смеситель, рассеивающая проточную воду, будет доступна во всех магазинах IKEA с октября и ее стоимость меньше 5 евро.
"Домохозяйства используют примерно 10% мировых ресурсов пресной воды. IKEA стремится сделать экологичный образ жизни простым и доступным для всех, одной из составляющих такого образа жизни является меньшее потребление воды. Насадка на кран ÅBÄCKEN увеличивает напор воды, проталкивая ее через маленькие отверстия, создавая крошечные капли, это позволяет помыть руки или почистить зубы как и обычно, но с меньшим количеством воды. Это отличное решение для водных процедур, которые не требуют большого объема воды и напора", - говорит Марко Пыдер, представитель компании IKEA Eesti.
Все насадки для душа и смесители IKEA уже имеют встроенный регулятор расхода воды, который обеспечивает оптимальный поток воды. Для большего сокращения потребления воды дома IKEA в сотрудничестве с инновационной компанией Altered Company разработала насадку на кран ÅBÄCKEN.
Насадка ÅBÄCKEN подходит для любого крана или большинства стандартных смесителей, представленных на рынке. Специальная насадка потенциально может уменьшить расход воды до 0,25 литра в минуту в режиме распыления и до 1,9 литра в минуту в режиме рассеивания.
Насадка может экономить до 95% воды в режиме тумана и 66% воды в режиме распыления по сравнению с обычными смесителями с расходом воды 5,7 литра в минуту.
Инновации в области устойчивого потребления воды приобретают большое значение. Уже сейчас каждый третий человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде, а к 2030 году уже миллиарды людей не будут иметь доступа к чистой воде. IKEA стремится улучшить качество и доступность воды на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Это включает в себя переосмысление выбора товаров и продуктов питания, сырья и методов производства, а также обеспечение экономии воды в домашних условиях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!