Больницы хотят вернуть урезанное во втором полугодии финансирование

Самое большое сокращение - в Рижской Восточной клинической университетской больнице, которой не выплатят примерно девять миллионов евро. Еще почти 500 000 евро базового финансирования было отобрано у Видземской больницы и столько же у Елгавской больницы.

"Если нам не надо оказывать услуги и лечить пациентов, нам не нужен и персонал, потому что платить будет не за что. Конечно, больше всего пострадают пациенты, потому что им будет отказано в услугах, на которые они записывались в первом полугодии на октябрь, ноябрь. Придется сказать, что, к сожалению, нет денег", - сказал Калейс.