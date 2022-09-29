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Латвиец построил чудо-дом: он позволит сэкономить в энергокризис

TVNET/ReTV rus.tvnet.lv
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Латвиец построил чудо-дом: он позволит сэкономить в энергокризис
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Экологический дом из соломы
Экологический дом из соломы Фото: Ekrānuzņēmums no "ReTV" sižeta.

Кришьянис Ланге из Елгавского края может сказать, что он путешествует во времени, его образование историка позволило ему построить себе энергосберегающий дом из соломы. Он не только теплый и позволит существенно сэкономить как на электричестве, так и на отоплении, но и экологически чистый.

Бревна из местного леса площадью один гектар, солома для дома со своего луга через дорогу и глина для отделки внутренних стен дома из местечка Анес. Таким образом, Кришьянис Ланге из Яунсвирлаука в Елгавском крае спроектировал и построил свой энергоэффективный двухэтажный соломенный дом площадью около 200 квадратных метров. Свои идеи историк черпал и в музеях под открытым небом, и в экопоселении в Дании.

"Если есть ценности, которые проверены временем более ста лет, то они функционируют в природе, в физике, так что это определенное доказательство качества. А сегодня появились новые веяния, которые основаны не на строительном опыте а на маркетинге. Сейчас маркетологи говорят нам, какие материалы использовать, какова правильная технология, и объясняют несоблюдением технологии, когда что-то гниет", - говорит владелец дома с соломенной крышей.

Кришьянис считает, что солома на вес золота и выглядит так, потому что это ценный строительный материал.

Трубки соломы подобны превосходному изоляционному материалу, ограничивающему проницаемость ветра.

Снаружи дом оштукатурен известью, но крыша дома покрыта мхом и другими выносливыми растениями, а также внутренними материалами, образующими плотную массу для утепления крыши.

У каждого соломенного дома есть свое "зеркало правды", или выступы в стене, подтверждающие, что полуметровые стены дома сделаны из соломы. Внутри дома тоже есть несколько выступов в стене, где можно увидеть использованную солому.

На самом деле дом очень теплый и светлый, потому что его окна расположены таким образом, что образуют "солнечную ловушку" в течение всего дня. "Тепло медленно и постепенно распространяется по дому. Окна на северной стороне намного меньше, а крыша также скатная, чтобы западные ветры не так сильно охлаждали дом", - указывает хозяин.

Строительство такого дома как минимум в два раза дешевле, чем с применением современных типовых решений. Так как дом строился своими силами, процесс строительства занял пару лет.

Видео: Сюжет программы ReTV на латышском языке

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