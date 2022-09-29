Кришьянис Ланге из Елгавского края может сказать, что он путешествует во времени, его образование историка позволило ему построить себе энергосберегающий дом из соломы. Он не только теплый и позволит существенно сэкономить как на электричестве, так и на отоплении, но и экологически чистый.
Латвиец построил чудо-дом: он позволит сэкономить в энергокризис
Бревна из местного леса площадью один гектар, солома для дома со своего луга через дорогу и глина для отделки внутренних стен дома из местечка Анес. Таким образом, Кришьянис Ланге из Яунсвирлаука в Елгавском крае спроектировал и построил свой энергоэффективный двухэтажный соломенный дом площадью около 200 квадратных метров. Свои идеи историк черпал и в музеях под открытым небом, и в экопоселении в Дании.
"Если есть ценности, которые проверены временем более ста лет, то они функционируют в природе, в физике, так что это определенное доказательство качества. А сегодня появились новые веяния, которые основаны не на строительном опыте а на маркетинге. Сейчас маркетологи говорят нам, какие материалы использовать, какова правильная технология, и объясняют несоблюдением технологии, когда что-то гниет", - говорит владелец дома с соломенной крышей.
Кришьянис считает, что солома на вес золота и выглядит так, потому что это ценный строительный материал.
Трубки соломы подобны превосходному изоляционному материалу, ограничивающему проницаемость ветра.
Снаружи дом оштукатурен известью, но крыша дома покрыта мхом и другими выносливыми растениями, а также внутренними материалами, образующими плотную массу для утепления крыши.
У каждого соломенного дома есть свое "зеркало правды", или выступы в стене, подтверждающие, что полуметровые стены дома сделаны из соломы. Внутри дома тоже есть несколько выступов в стене, где можно увидеть использованную солому.
На самом деле дом очень теплый и светлый, потому что его окна расположены таким образом, что образуют "солнечную ловушку" в течение всего дня. "Тепло медленно и постепенно распространяется по дому. Окна на северной стороне намного меньше, а крыша также скатная, чтобы западные ветры не так сильно охлаждали дом", - указывает хозяин.
Строительство такого дома как минимум в два раза дешевле, чем с применением современных типовых решений. Так как дом строился своими силами, процесс строительства занял пару лет.
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