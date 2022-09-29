Латвиец построил чудо-дом: он позволит сэкономить в энергокризис

Бревна из местного леса площадью один гектар, солома для дома со своего луга через дорогу и глина для отделки внутренних стен дома из местечка Анес. Таким образом, Кришьянис Ланге из Яунсвирлаука в Елгавском крае спроектировал и построил свой энергоэффективный двухэтажный соломенный дом площадью около 200 квадратных метров. Свои идеи историк черпал и в музеях под открытым небом, и в экопоселении в Дании.

"Если есть ценности, которые проверены временем более ста лет, то они функционируют в природе, в физике, так что это определенное доказательство качества. А сегодня появились новые веяния, которые основаны не на строительном опыте а на маркетинге. Сейчас маркетологи говорят нам, какие материалы использовать, какова правильная технология, и объясняют несоблюдением технологии, когда что-то гниет", - говорит владелец дома с соломенной крышей.

Кришьянис считает, что солома на вес золота и выглядит так, потому что это ценный строительный материал.

Трубки соломы подобны превосходному изоляционному материалу, ограничивающему проницаемость ветра.