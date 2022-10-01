Согласно опросам избирателей на выходах с избирательных участков, или так называемому экзитполу, на выборах в Сейм 14-го созыва победила партия "Новое Единство", за которую проголосовало 22,5% избирателей.
Опрос избирателей: на выборах в 14-й Сейм вперед вырвалось "Новое Единство"
На втором месте - "Объединенный список" с 11,5% избирателей. Тройку лидеров замыкает Союз зеленых и крестьян - за него, согласно опросам, голоса отдали 10,9% избирателей.
Четвертое место заняло Национальное объединение - согласно экзитполу, VL-TB/LNNK поддержали 8,4% граждан.
Пятое место за "Прогрессивными" - 8,3% голосов, а шестое - за партией "За стабильность!" - 5,4% голосов.
Кроме того, в Сейм, согласно опросам, прошли партии "Латвия на первом месте" (5,2% голосов избирателей) и "Для развития/За!".
По данным экзитпола, остальные партии не сумели преодолеть порог в 5% и не прошли в Сейм.
"Согласие" набрало 3,5% голосов избирателей, "Консервативные" - 3,5%, Русский союз Латвии - 3,2%, "Каждому и каждой" - 2,8%, "Суверенная власть" - 2,3%, "Республика" - 1,6%, "Сила народной власти" - 1,1%, "Слуги народа для Латвии" - 0,9%, "Едины для Латвии" - 0,5%, Христианская прогрессивная партия - 0,4%, "Объединение для Латвии" - 0,3%.
Официальные данные о том, какие партии прошли в Сейм, объявит Центральная избирательная комиссия после подсчета голосов.
В этом году 30% респондентов не сообщили о своем выборе, тогда как на предыдущих выборах таких было 29%. Согласно наблюдениям на избирательных участках, наибольшие отклонения от официальных результатов могут быть у партий, которые традиционно более популярны среди русскоязычных избирателей, особенно в Латгале.
В то же время на избирательных участках в Риге, где традиционно было много сторонников "Согласия", на этот раз избиратели называли во время опроса другие партии.
Соотношение по родному языку респондентов, которые не ответили, за кого голосовали, не изменилось - в целом две трети респондентов говорили на латышском языке. Однако в Латгале более половины тех, кто не сообщил о своем выборе, были русскоговорящими. Согласно опыту предыдущих экзитполов, избиратели чаще неохотно говорят о том, что поддержали партии, занимающие довольно радикальные позиции по определенным вопросам.
Принимая во внимание, что подсчет голосов занимает длительное время, в день выборов традиционно проводится опрос избирателей, или так называемый экзитпол, чтобы можно было обсудить возможные результаты выборов до их официального объявления.
На этих выборах экзитпол проводят национальное информационное агентство LETA, Рижский университет имени Паула Страдиня и общественные СМИ - Латвийское телевидение и Латвийское радио. Методическую поддержку в проведении исследования оказывает Центр изучения рынка и общественного мнения SKDS.
В ходе опроса возле более чем 70 избирательных участков в городах и краях были анонимно опрошены почти 6500 граждан, которые уже сделали свой выбор.
Данные, полученные в ходе опроса, дают достоверное представление о том, каковы будут итоги выборов и депутаты каких партий пройдут в Сейм.
Эти неофициальные результаты, однако, не позволят объявить количество мест, полученных партиями, и имена депутатов, избранных на выборах.
Такие расчеты производятся Центральной избирательной комиссией (ЦИК) путем подсчета голосов, поданных на выборах, и с учетом плюсов и минусов, отмеченных рядом с фамилиями кандидатов в бюллетенях для голосования.
Галерея: Выборы в 14-й Сейм
ЦИК обещает объявить первые данные о результатах выборов около полуночи. В воскресенье утром на большинстве участков станут известны предварительные результаты голосования.
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