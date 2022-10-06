Липину интересно ⟩ Последний текст про выборы

Почему не прошли те, кто не прошел?

Вот мы и подошли к двум главным сюрпризам этих выборов: "Согласию" и "Для развития/За!". И прежде чем я за них примусь, надо отметить важное.

Непопадание "Согласия" и "Для развития/За!" в 14-й Сейм - это в первую очередь математика.

Сейчас можно выдавать очень много умных текстов, но, по сути, приди на выборы на пару тысяч людей меньше или отдай лишь тысяча человек - немного даже по меркам Латвии - свои голоса этим двум силам - мы бы сейчас рассуждали о том, возьмут ли "Для развития/За!" в коалицию и кто будет сидеть в парламенте от "Согласия".

Так что в случае этих партий мы говорим не о том, почему не прошли, а о том, почему упала их популярность. Непопадание в Сейм - это лишь побочный эффект, которого могло и не быть.

Объединение партий "Для развития/За!" ждет результатов выборов в 14-й Сейм Фото: Evija Trifanova/LETA

Пытались усидеть на двух стульях

"Для развития/За!". Судя по всему, электорат объединения остался недоволен их работой на протяжении четырех лет. И правда, деятельность Нацобъединения мы видели - запрет российских телеканалов, перевод школ на государственный язык обучения, поддержка национальной культуры.