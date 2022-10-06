Итак, то, о чем так долго говорили б̶о̶л̶ь̶ш̶е̶в̶и̶к̶и политики, журналисты, активисты и в целом треть жителей Латвии - свершилось! 14-й Сейм избран. Ура? Ура-то ура, но выборы оставили после себя ряд вопросов. Постараемся ответить здесь.
Липину интересно ⟩ Последний текст про выборы
Выборы прошли и... слава богу? Честно говоря, глядя на результаты, не очень понятно, кому тут слава. Но именно с этим 14-м Сеймом нам и жить следующие четыре года (если все пойдет по плану, что, конечно, не факт). Давайте закроем тему и разберемся с тем, кого мы тут навыбирали.
Почему прошли те, кто прошел?
"Новое Единство". Со времен выборов в 5-й Сейм (а это первые выборы второй независимости) мы не видели такого отрыва лидирующей партии. 26 мест в парламенте - против 16 мест у СЗК.
И бесконечно умиляют возгласы в соцсетях: "Ах, кого ни спрашиваю, никто за Кариньша не голосовал - выборы фальсифицированы!". Ребят, расширьте свой социальный пузырь.
За "Новое Единство" голосовали те, кто боится перемен. Можно по-разному относиться к премьер-министру, но при нем Латвия прошла через пандемию, многократные министерские перестановки и войну в Украине; и избежала политического кризиса.
Могут быть вопросы к отдельным решениям, да и экономически Латвия держит удар куда хуже, чем многие другие. Но почти 19% голосующих решили, что будут чувствовать себя безопаснее, если сейчас руководители не поменяются. И в этом есть своя логика.
Союз зеленых и крестьян. Велика народная любовь к Айвару Лембергсу. Не помешало даже то, что в списках его не было. И этот созыв партия, судя по всему, проведет так же, как и предыдущий - комфортно заняв нишу "системной оппозиции". Громких заявлений и дискуссий от них ждать не стоит, а периодически могут даже и сотрудничать в каких-то вопросах. Вот уж кто действительно "за стабильность".
"Объединенный список". С одной стороны, вроде как новая сила, новые лица (не все, но многие). С другой - все с опытом, знаниями и позиционируют себя как специалисты в своих областях.
В итоге "Объединенный список" стал чуть ли не идеальным выбором для тех, кого коалиция достала, а олигархи и популисты не убедили.
При этом они крайне удачно скрыли свои консервативные взгляды (лично знаю людей, которые проголосовали за них, а потом удивились и расстроились ремарке про Нацобъединение).
А теперь "Объединенный список" стал формирующей коалицию силой, который, судя по всему, поддержит все инициативы Нацобъединения. Впрочем, вначале и придется решать экономические проблемы - вот и оценим заявленный профессионализм.
Нацобъединение ожидаемо попала в Сейм и так же ожидаемо попадет в коалицию. No alarms and no surprises - как пели Radiohead. Но отмечу, что эта политическая сила продолжает терять голоса. В 2014 году за них проголосовали 151 568 человек, в 2018-м - 92 963. А в этом - 84 939.
Это что, получается, люди замечают, что идеалы Нацобъединения далеко не всегда совпадают с заявленным "европейским" курсом?
Я бы не был столь оптимистичен. Тенденция интересная, но пока ни к чему не обязывающая.
А Нацобъединение теперь ждет куда более традиционалистская коалиция, чем в 13-м Сейме. Неприятный противовес в виде "Для развития/За!" не прошел. У "Прогрессивных" нет веса и достаточного количества мандатов. "Объединенный список" - так вообще, как выясняется, лучшие друзья.
Остается убедить "Новое Единство", что Европой мир не заканчивается - и дело в шляпе.
Карта ТикТока разыграна правильно
"За стабильность!". Интересно, что если сразу после оглашения результатов, все пребывали в небольшом шоке от прохода этой партии, то сейчас уже все чаще звучат голоса - "Ну это же было очевидно".
Нет, не было. Тем более аж 11 мест в Сейме - больше, чем у "Прогрессивных", сравнимо с Нацобъединением и столько же, сколько было у СЗК четыре года назад. Пока мы смотрели на борьбу Гобземса и Шлесерса, пока "Согласие" пыталось выехать на старых заслугах, пока РСЛ гулял по тонкой грани между борьбой за памятник и законами Латвии (на митинг выходим - не выходим; выходим - не выходим) - "За стабильность!" собрала в себе, пожалуй, самый воинственный русскоязычный электорат.
Карта ТикТока разыграна правильно, и следующие четыре года мы будем слушать "обличающие речи" не с экранов телефона, а с трибуны Сейма. Вопрос только в том, что будет делаться? За последние четыре года мы даже видели случаи, когда вместе работали Нацобъединение и "Согласие". А будет ли хоть кто-то сотрудничать с Алексеем "старые партии поймут, что договориться больше нельзя" Росликовым? Вопрос открытый.
"Прогрессивные". Судя по всему, разочаровавшаяся часть электората "Для развития/За!" разделилась между ними и "Новым Единством". Последние хоть и центристы, но выглядят опытнее и основательнее.
Не мне советовать, что делать партии в ближайшие четыре года. Но мне бы очень не хотелось, чтобы единственная "левая" сила в парламенте повторила путь своих старших товарищей из "Для развития/За!". Да, пока "Прогрессивных" не зовут за стол "для взрослых" - мол, опыта нет.
Но даже если "Новое Единство" договорится и "Прогрессивные" попадут в коалицию, они там будут играть, скорее, символическую роль - "смотри, Европа, не такие уж мы и закостенелые!".
Но, возможно, если "Прогрессивные" останутся верны своим идеалам, через четыре года больше людей смогут им довериться. А пока наш парламент - ярковыраженно традиционен.
"Латвия на первом месте". Получили даже больше голосов, чем "Прогрессивные", но из-за особенностей нашей системы им досталось 9 мест в парламенте. Совсем без популистов мы пока не можем, а Шлесерс для многих выглядит приветом из прошлого, когда Латвия находилась на экономическом подъеме. В плюс сработала и уже упомянутая комбинация "Объединенного списка". Шлесерс выглядел новым лицом (отсутствовал в большой политике больше 10 лет), но с опытом и каким-никаким весом.
При этом, судя по всему, партия не будет сильно влиять на происходящее в стране - "красные линии" правящих партий не позволят.
Почему не прошли те, кто не прошел?
Вот мы и подошли к двум главным сюрпризам этих выборов: "Согласию" и "Для развития/За!". И прежде чем я за них примусь, надо отметить важное.
Непопадание "Согласия" и "Для развития/За!" в 14-й Сейм - это в первую очередь математика.
Сейчас можно выдавать очень много умных текстов, но, по сути, приди на выборы на пару тысяч людей меньше или отдай лишь тысяча человек - немного даже по меркам Латвии - свои голоса этим двум силам - мы бы сейчас рассуждали о том, возьмут ли "Для развития/За!" в коалицию и кто будет сидеть в парламенте от "Согласия".
Так что в случае этих партий мы говорим не о том, почему не прошли, а о том, почему упала их популярность. Непопадание в Сейм - это лишь побочный эффект, которого могло и не быть.
Пытались усидеть на двух стульях
"Для развития/За!". Судя по всему, электорат объединения остался недоволен их работой на протяжении четырех лет. И правда, деятельность Нацобъединения мы видели - запрет российских телеканалов, перевод школ на государственный язык обучения, поддержка национальной культуры.
А что на это могли предложить "Для развития/За!"? Административно-территориальную реформу? Это было давно, да и нельзя сказать, что это было каким-то явным успехом и желанием простого жителя Латвии. Роспуск Рижской думы? Могло бы сработать, но потом главный организатор роспуска - Юрис Пуце - запятнал себя коррупционным скандалом, а позже и все объединение погрязло в неприятных историях, кульминацией которых стал выход мэра Риги Мартиньша Стакиса из объединения.
Напомню, позже мэр столицы запишет видео с призывом идти на выборы, где упомянет "Новое Единство" и "Прогрессивных, но демонстративно промолчит о своих бывших сопартийцах.
Вряд ли это повлияло на кого-то конкретно, но символизм нельзя не оценить.
Добавим к этому провал с законопроектом о партнерских отношениях, о котором с такой помпой говорилось перед выборами в 13-й Сейм, а также совсем не либеральные инициативы главного лица партии - министра обороны Артиса Пабрикса - и мы имеем то, что имеем.
"Согласие". Нил Ушаков во время "ночи выборов", хоть и верил в проход партии в парламент, главной причиной назвал реакцию русскоязычного общества на войну в Украине.
И в этом есть доля правды. "Согласие" попыталось усидеть на двух стульях: войну войной назвали, но не проголосовали за признание России "страной, поддерживающей терроризм".
В итоге более консервативная и агрессивная часть электората разошлась по "За стабильность!", РСЛ и "Суверенной власти", а более прогрессивная часть ушла к, извините за тавтологию, "Прогрессивным" (которые общения с русскоязычным электоратом не чурались) или просто не пришла на выборы.
Кому-то наверняка еще были близки Союз зеленых и крестьян и "Объединенный список" - и в итоге с "Согласием" остались только самые верные адепты и, возможно, поклонники отдельных личностей списка.
Не сыграло на руку "Согласию" и их стратегия в общении со СМИ. Ушаковым, судя по всему, они пользоваться постеснялись - все-таки в списках его не было - и на большую часть дебатов отправлялся Валерий Агешин, который цитировал "пацанские паблики" (честно, не ожидал услышать от кандидата в депутаты фразу "не страшно, когда ты один, страшно, когда ты ноль").
Партию отжали, а скилл не отжали
"Каждому и каждой". Гобземс проиграл Шлесерсу. Как я и писал, кроме своих лидеров, эти партии практически идентичны. Но Шлесерс, как я и указал выше, выглядел для целевой аудитории обеих партий и как новая кровь, и как кто-то с планом и идеей. Гобземс мог противопоставить только соцсети, но их не хватило.
Русский союз Латвии. Рост по сравнению с выборами в 13-й Сейм не слишком большой. Ничего нового РСЛ не говорит, так что с ними остаются их верные товарищи. С другой стороны, в Сейме РСЛ и так 12 лет не было, чего уж теперь. А вот к выборам в Европарламент партия будет готовиться...
"Суверенная власть". Целевую аудиторию этой партии на себя перетянул Росликов и его "За стабильность!". Так как ничего, кроме агрессивной повестки, партия предложить не смогла, то и голосовали за нее мало - даже флешмобы не помогли.
"Консервативные". Тут практически все прогнозисты (включая, скажу довольно, меня) оказались правы. Любители традиционных ценностей ушли голосовать за Нацобъединение - судя по всему, сказался тот самый законопроект о партнерских отношениях. Отчаянная попытка перед выборами уйти в сверхагрессивную риторику распугала практически весь оставшийся электорат.
"Республика" по популярности находится ближе к Валентину Еремееву (который с воскресенья пытается всех убедить, что выборы фальшивые), чем даже к "Консервативным" и "Суверенной власти".
Что тут сказать? Партию отжали, а скилл не отжали. Без конкретного экономического плана и без узнаваемых лиц, кроме уже засветившихся в провалившемся KPV LV, "Республике" оказалось нечего предложить гражданам. А в соцсети "республиканцы", судя по всему, не умеют.
Ну и великая пятерка мини-партий, которая замыкала все предвыборные рейтинги, замкнула и итоговые результаты. Не зря я их выделил в одну статью.
Что нас ждет в ближайшем будущем?
Состав коалиции наметился практически сразу: "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение. Вместе 54 места в парламенте - вот и большинство, пусть и шаткое. "Прогрессивные" в целом там не нужны, хотя "Новое Единство" и пытается их все-таки протащить.
При этом сразу же есть два законопроекта, решение по которым даст нам понять, как именно будет себя вести коалиция.
Первый - это проект Службы госдуарственной обороны. "Объединенный список" выступал резко против него, но хватит ли у них политической воли, чтобы продавить эту позицию сейчас, когда они оказались у власти? Или это станет разменной монетой в коалиционных компромиссах?
Второй - законопроект о статусе латышского языка как единственного государственного. Последний привет "Консервативных" перед выборами. Несмотря на протесты юридической комиссии, в первом чтении этот законопроект был принят. Но сейчас "Новое Единство" не должно беспокоиться о реакции более националистически настроенного электората и, возможно, прислушается к голосу разума.
Касательно оппозиции - главная загадка, что будет ждать партии Росликова и Шлесерса через четыре года. Потому что вряд ли в новом созыве им дадут сделать больше, чем просто покричать. И вот через четыре года избиратель задумается: "А зачем я их выбирал?". Но это уже совсем другая история...
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