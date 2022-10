Липину интересно ⟩ Последний текст про выборы

Нацобъединение ожидаемо попала в Сейм и так же ожидаемо попадет в коалицию. No alarms and no surprises - как пели Radiohead. Но отмечу, что эта политическая сила продолжает терять голоса. В 2014 году за них проголосовали 151 568 человек, в 2018-м - 92 963. А в этом - 84 939.