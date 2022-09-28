Понятные выборы ⟩ Что обещают все остальные и что с этим делать?

Есть две причины, почему эти пять партий были объединены в одну статью. Первая - их популярность. Да, судя по последним рейтингам "Суверенная власть" и "Республика" тоже находятся близко к ним, всего лишь чуть выше 1%.

Но у этих партий во главе находятся сравнительно известные люди, действующие депутаты Сейма. Те пять партий, о которых я говорю здесь, таким похвастаться не могут.

Вторая причина - сами партии. По разным причинам, они не тратят много на рекламу, их лица не глядят на нас с автобусов, а их ролики не рекомендует Facebook. Они меньше всех тратили на предвыборную рекламу, три из них подали списки в последний день (еще две - за день до), и даже их лидеры в своих социальных сетях не сказать, что сильно активны.

Да даже в нашем опросе, все четыре партии, получившие 0% голосов, - это партии из этой статьи. Пятая - "Сила народной власти" - получила 1% голосов.