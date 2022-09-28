Уже 1 октября пройдут выборы, и мы узнаем, кто будет управлять страной следующие четыре года. Я написал 14 статей, в которых обсудил программы всех партий, которые в предвыборных опросах набирают хотя бы больше 1% голосов избирателей. Ради общей систематизации, напишу и про оставшиеся пять, но объединю их в одной статье. А также в конце постараюсь подвести общий итог своим изысканиям.
Понятные выборы ⟩ Что обещают все остальные и что с этим делать?
Есть две причины, почему эти пять партий были объединены в одну статью. Первая - их популярность. Да, судя по последним рейтингам "Суверенная власть" и "Республика" тоже находятся близко к ним, всего лишь чуть выше 1%.
Но у этих партий во главе находятся сравнительно известные люди, действующие депутаты Сейма. Те пять партий, о которых я говорю здесь, таким похвастаться не могут.
Вторая причина - сами партии. По разным причинам, они не тратят много на рекламу, их лица не глядят на нас с автобусов, а их ролики не рекомендует Facebook. Они меньше всех тратили на предвыборную рекламу, три из них подали списки в последний день (еще две - за день до), и даже их лидеры в своих социальных сетях не сказать, что сильно активны.
Да даже в нашем опросе, все четыре партии, получившие 0% голосов, - это партии из этой статьи. Пятая - "Сила народной власти" - получила 1% голосов.
Тем не менее, мне стало интересно, что обещают эти партии, и, может быть, я найду скрытый бриллиант. Итак, давайте пройдемся по их программам (заодно можете оценить разнообразие их названий).
Христиански-прогрессивная партия
Внутреннее противоречие этой партии заметно уже в названии. Но, что любопытно, никаких особенно "христианских" ценностей в программе не заметно. Кроме одной строчки - "Мы уважаем семейные ценности народа Латвии и христианские ценности жителей Латвии. Христианские ценности - это ценности нашей страны".
Во всем остальном - ничего традиционно-религиозного. Даже в абзаце, посвященном семье, нет предложения вписать в Сатверсме, что "брак может быть лишь между мужчиной и женщиной".
С прогрессивной точки зрения все чуть получше. Очень много упоминаний науки и эко-продуктов, в образовании упор идет на инженеров. Также это единственная партия, которая задумалась о маркетинговой стратегии страны.
Но, в целом, все выглядит стандартно: пенсии поднять, предпринимателей поддержать, с НАТО и ЕС сотрудничать.
В итоге, христианские ценности защищает "Латвия на первом месте", а прогрессивные - угадайте с трех раз - "Прогрессивные". А Христиански-прогрессивная партия осталась где-то между.
Слуги народа за Латвию
Прежде, чем мы начнем говорить об их программе, отметим, что это, вероятно, самая узнаваемая партия в списке. Возможно, вы вспомните их предыдущее название - "Новое Согласие". Кроме того, это единственная партия из этой пятерки - со своим сайтом.
На этом из достоинств все. Программа посвящена трем сферам: решению исторических "несправедливостей", переменам в госуправлении и общим социальным вопросам.
Во всех сферах ожидаемые тезисы. Почему-то представители партии считают, в Латвии не соблюдаются права человека на жизнь и свободу слова, и обещают бороться за них.
Еще очень силен вектор направленности в прошлое: созвать Учредительное собрание Латвии ("что не было сделано в 1991 году"), вернуть лат в качестве национальной валюты и возвратить президентскую республику.
Особенно в этом плане показателен следующий пункт - "В основе образа жизни людей Латвии лежит ритуал солнцестояния и праздник смены времен года, чему подчиняются жизнь, культура и образование общества, поэтому мы хотим восстановить основанную в "латышскости" модель образования".
Из более стандартных обещаний - уменьшение числа министерств и упрощение налоговой системы; но на фоне ритуала солнцестояния они, конечно, меркнут.
Сила народной власти
Помните фельдшера Марину? И был при ней некий Валентин Еремеев, через чьи социальные сети и распространялись все те фейки о "смертельности вакцин" и "специальной больнице на Кипсале".
Так вот, у Валентина Еремеева есть своя партия. И вы сами можете догадаться, что конструктива в ней немного.
По сути вся предвыборная программа состоит из описания, что в стране плохо, а в конце призыв - "Если хочешь изменений <..> - встань и будь вместе с нами!". Такого себе даже самые откровенные популисты из партий побольше не позволяли.
Кстати, а что именно не так в Латвии? Ну, стандартные претензии о том, что политики повышают себе зарплаты, а о народе не думают. Очередной антиваксерский гон про карантин и то, что "страна стала лабораторией, а жители - подопытными кроликами".
И, мое любимое, "вместо слова "мама" - родитель №1". Уж сколько не развенчивали этот миф, но воз и ныне там. Нет, никто не заставляет семьи переходить на номера. И уж тем более, это не указано ни в каких законах.
Едины для Латвии
Мои фавориты из этой пятерки, честно говоря. Гордые обладатели самой лаконичной программы. Она уложилась в одно слово и гласит - "TAUTVALDĪBA". Именно так, все большими буквами.
Перевести можно как "народная власть" или "народное управление". Но партия ничего не уточняет, так что понимайте как хотите. То ли они анархию хотят устроить; то ли прямую демократию, чтобы решать все через референдумы; то ли это просто акт искусства; т̶о̶ ̶л̶и̶ ̶э̶т̶о̶ ̶я̶ ̶к̶р̶и̶ч̶у̶,̶ ̶н̶о̶ ̶т̶ы̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶н̶е̶ ̶с̶л̶ы̶ш̶и̶ш̶ь. В общем, понимайте - как хотите, и голосуйте исходя из этого.
Забавный факт. Председателем этой партии с 2013 по 2016 год были известный вам Айнарс Шлесерс. Возможно, поэтому, это вторая партия из этих пяти, у которой есть своя страница на Википедии.
Объединение за Латвию
Тут тоже знакомые лица - депутат Сейма Марис Можвилло. Был избран от партии KPV LV, был частью фракции "Независимые", где председательствовал сам Гобземс. Но, почему-то в его партию Можвилло не пошел.
Что касается программы... Приношу извинения всем тем партиям, которых обвинял в неоригинальности. Да, включая находящуюся в этой статье Христиански-прогрессивную партию.
Потому что текст программы "Объединения за Латвию" набирался нейросетью, уверен в этом. Народное голосование, снижение количества необходимых подписей для проведения референдума, поддержка украинцев, рост финансирования науки, повышение зарплат, ликвидация OIK...
В общем, просто возьмите оставшиеся 18 программ, выберите из них наиболее часто встречающиеся тезисы и перемешайте в блендере.
Не забудьте вставить в начало цель - "Социально справедливая и латвийская Латвия". Удивительно конкретно.
Общие выводы или За кого голосовать
Вот мы и прочитали с вами 19 предвыборных программ. Вспоминается диалог из фильма "После прочтения сжечь".
- Чему мы научились, Палмер?
- Не знаю, сэр.
- Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать.
Но я надеюсь, что это партии научатся больше не писать такую популистские, скучные и вторичные тексты. Даже те политические силы, которые на своих сайтах или в различных передачах высказывают интересные и конструктивные идеи, в ЦИК отправили что-то невразумительное.
Так что главный урок - не доверяйте предвыборным программам. Не в том плане, что политики врут, а в том - что идеи и различия партий лучше отслеживать не по их программам, а по заявлениям их представителей или конкретным делам в предыдущий созыв или в муниципалитетах.
Что же касается вопроса, заявленного в подзаголовке, то тут вариантов много. В целом, я написал про этой целый текст, но могу повторить краткую версию.
- Отсеките партии, за которые голосовать не будете точно никогда и ни за что.
- Оцените оставшихся на надежность и общий вектор их посыла.
- Еще можно просмотреть личностей - может, даже в не самой близкой вам партии есть симпатичные люди; или наоборот - какие-то политики отобьют желание голосовать за эти силы.
А еще можете воспользоваться красивой картинкой, которую мы с коллегами для вас подготовили.
Но, на всякий случай, не выбирайте просто вслепую, что выйдет по этой схеме. Делайте выбор осознанно, но эти вещи могут помочь обозначить ваш личный вектор - что вы ищете в партиях.
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Главное! Голосовать - надо. Не нравится никто - выбирайте тех, кто вызывает наименьшую антипатию. Уже никому не доверяете - голосуйте без доверия.
Может казаться, что в Латвии слабая политика, нет выбора и неработающая демократия. Но единственный способ заставить ее работать - поучаствовать в ней самому.
Выборы - это только маленький шаг. Но его тоже нужно сделать, если мы хотим, чтобы наша страна стала сильнее. Разговоры на диванах и жалобах в социальных сетях ничего не поменяют.
И, да, все мои тексты о партиях были весьма критичны. И может сложиться ощущение, что профессионалов в политике нет. Это не так. Моя работа искать проблемы и минусы. Работа политиков слушать критику общества и журналистов - и становиться лучше.
А работа граждан - быть активными. Пройти и проголосовать.
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