Пора экономить: Rīga Plaza сократит время работы по воскресеньям

С понедельника по субботу центр будет работать в прежнем режиме - с с 10:00 до 21:00. Режим работы будет сокращен только по воскресеньям. В местах оказания услуг, где режим работы уже отличался от остального торгового центра, изменений внесено не будет.

"Все, в том числе и мы, столкнулись со значительным ростом цен на энергоресурсы, поэтому мы должны все серьезнее думать о том, как снизить энергопотребление. Сокращение рабочего времени - одно из решений, которые мы внедрили, мы также разрабатываем ряд других мер по повышению энергоэффективности. Также мы заметили, что в воскресенье вечером посетители торгового центра менее активны. По воскресеньям больше времени посвящается семье, и сокращенный рабочий день позволит больше времени проводить с близкими и сотрудникам Rīga Plaza", - говорит представитель Colliers, управляющей Rīga Plaza компании, Ирина Торопова.