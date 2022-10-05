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Пора экономить: Rīga Plaza сократит время работы по воскресеньям

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Пора экономить: Rīga Plaza сократит время работы по воскресеньям
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Торговый центр Rīga Plaza. Иллюстративное фото
Торговый центр Rīga Plaza. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova / LETA

Центр моды и развлечений Rīga Plaza с воскресенья, 9 октября, сокращает время работы по воскресеньям на один час - с 10:00 до 20:00, сказано в пресс-релизе центра. Изменения были внесены из-за роста цен на электроэнергию и для оценки потока посетителей воскресными вечерами.

С понедельника по субботу центр будет работать в прежнем режиме - с с 10:00 до 21:00. Режим работы будет сокращен только по воскресеньям. В местах оказания услуг, где режим работы уже отличался от остального торгового центра, изменений внесено не будет.

Места оказания услуг, где не изменится режим работы:

  • продуктовый магазин Maxima (ежедневно с 8:00 до 23:00);
  • Apollo Kino (ежедневно с 10:00 до 23:00);
  • спорт-бар и ресторан O'Learys (пн-пт 11:00-00:00, сб-вс 10:00-00:00);
  • ресторан Galleria D'Arte (ежедневно с 11:00 до 22:00);
  • ресторан Gan bei (вс-чт с 10:00 до 21:00, пт-сб с 10:00 до 22:00);
  • спортивный клуб MyFitness (пн-чт с 6:30 до 23:00, пт с 6:30 до 22:00, сб-вс с 9:00 до 21:00).

"Все, в том числе и мы, столкнулись со значительным ростом цен на энергоресурсы, поэтому мы должны все серьезнее думать о том, как снизить энергопотребление. Сокращение рабочего времени - одно из решений, которые мы внедрили, мы также разрабатываем ряд других мер по повышению энергоэффективности. Также мы заметили, что в воскресенье вечером посетители торгового центра менее активны. По воскресеньям больше времени посвящается семье, и сокращенный рабочий день позволит больше времени проводить с близкими и сотрудникам Rīga Plaza", - говорит представитель Colliers, управляющей Rīga Plaza компании, Ирина Торопова.

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