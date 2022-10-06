Сейм поддержал уголовную ответственность за управление транспортом в опьянении выше 1,5 промилле

Поправки будут относиться к управлению в состоянии такого алкогольного опьянения всеми видами автомобилей, тракторов и других самоходных машин, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и других моторных транспортных средств, движущихся за счет собственного источника энергии, за исключением транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, рабочий объем которого составляет менее 50 кубических сантиметров, или электродвигателем, максимальная мощность которого не превышает четырех киловатт и максимальная скорость, предусмотренная конструкцией, не превышает 45 километров в час.

Как пояснили в Министерстве юстиции, на управление велосипедом, электросамокатом и мопедом эта норма Уголовного закона распространяться не будет - за управление таким транспортом в пьяном виде сохранится административная ответственность.

Поддержаны и предложения Минюста, предусматривающие, что если лицо управляло транспортным средством в состоянии опьянения или отказалось от проверки на присутствие в организме опьяняющих веществ, а используемый транспорт принадлежит другому лицу, то с совершившего правонарушение лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

Транспортное средство, принадлежащее лицу, совершившему правонарушение, подлежит конфискации, если это лицо управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказалось от проверки на присутствие в организме опьяняющих веществ.

Уголовную ответственность планируется установить и за управление транспортным средством или обучение вождению под воздействием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. В этом случае не предусматривается устанавливать количество этих веществ и степень влияния, отмечено в аннотации к законопроекту.

Планируется, что за упомянутое нарушение будет грозить лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с лишением прав на пять лет.