Что стоит учесть, отправляясь в осенний поход

Воск для пропитки одежды не только сделает одежду более устойчивой к погодным условиям, но и продлит срок ее службы. С наступлением осени пропитайте воском наружный слой - куртку и походные брюки. Воск Greenland Wax, предусмотренный для вещей Fjällräven из ткани G-1000, представляет собой смесь парафина и пчелиного воска, и он значительно более экологичен, чем химические пропитки. Натрите ткань бруском воска, а затем закрепите воск, прогладив одежду горячим утюгом. Удалить воск с одежды, чтобы снова сделать ткань дышащей, можно во время стирки при 40 градусах.

4. Потратьтесь на хорошую обувь и не забудьте о походных носках

Для наших равнинных походных троп лучше всего подходит легкая походная обувь, которая не сильно нагружает ноги. В дождливую погоду обеспечат хорошее сцепление с грунтом и защитят от того, чтобы не поскользнуться и не упасть, ботинки с удобной стелькой и подошвой с рельефным протектором. Не менее важны и качественные походные носки - у них, в отличие от обычных, усилены носок и пяточная часть. Если хотите предотвратить появление мозолей между пальцами, отдавайте предпочтение носкам с пальцами - они защитят вас на все 100%.

5. Перекус добавит походу очарования