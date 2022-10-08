Золотая осень, когда дни становятся короче, а погода прохладнее, является одним из любимых периодов для походов в Латвии. Эксперты Fjällräven рассказали, какие моменты стоит учесть, чтобы осенний поход был максимально приятным.
Что стоит учесть, отправляясь в осенний поход
1. Одевайтесь многослойно
Осенью нужно быть готовым к любой погоде, ведь за пару часов теплое солнце может смениться дождем. Отправляясь в лес, одевайтесь многослойно - так вы сможете снять лишнее, если жарко, и надеть что-то еще, если станет холодно. Если вы отправились в продолжительный поход, то выше пояса наденьте три слоя (теплое белье, одежду из флиса или джемпер, а затем куртку), а ниже пояса - два (теплое белье и походные брюки). В рюкзак положите шапку, перчатки и дождевик.
2. Водонепроницаемая, водоотталкивающая и водостойкая куртка - не одно и то же
Главная задача походной куртки - защитить вас от воды и ветра. Учтите, что водонепроницаемая куртка защитит только от легкого грибного дождя. Чуть лучше защита у водоотталкивающей, или гидрофобной куртки, которая создает определенное препятствие для проникновения капелек воды, формируя на поверхности ткани защитный слой. Совсем спокойно вы сможете наслаждаться дождливой погодой в водостойкой куртке - она защищает даже от сильного дождя, но при этом пропускает воздух.
3. Дополнительно защитит воск для пропитки одежды
Воск для пропитки одежды не только сделает одежду более устойчивой к погодным условиям, но и продлит срок ее службы. С наступлением осени пропитайте воском наружный слой - куртку и походные брюки. Воск Greenland Wax, предусмотренный для вещей Fjällräven из ткани G-1000, представляет собой смесь парафина и пчелиного воска, и он значительно более экологичен, чем химические пропитки. Натрите ткань бруском воска, а затем закрепите воск, прогладив одежду горячим утюгом. Удалить воск с одежды, чтобы снова сделать ткань дышащей, можно во время стирки при 40 градусах.
4. Потратьтесь на хорошую обувь и не забудьте о походных носках
Для наших равнинных походных троп лучше всего подходит легкая походная обувь, которая не сильно нагружает ноги. В дождливую погоду обеспечат хорошее сцепление с грунтом и защитят от того, чтобы не поскользнуться и не упасть, ботинки с удобной стелькой и подошвой с рельефным протектором. Не менее важны и качественные походные носки - у них, в отличие от обычных, усилены носок и пяточная часть. Если хотите предотвратить появление мозолей между пальцами, отдавайте предпочтение носкам с пальцами - они защитят вас на все 100%.
5. Перекус добавит походу очарования
Чтобы заморить червячка в пути, возьмите с собой в лес орехи, батончик мюсли или обычный бутерброд. Не забудьте и термос с горячим напитком. Не очень сложно приготовить кофе или чай на привале, но для этого придется захватить с собой газовый баллон и туристическую газовую плитку (пусть это вас не пугает - она весит не больше штопора), спички и небольшую кастрюльку. На большинстве туристических плит вода закипает всего за пару минут.
6. Пластиковые пакеты и перцовый баллончик придадут уверенности
Телефон, внешний аккумулятор и все остальные чудеса техники, которые помогают вам оставаться на связи, положите в закрывающийся пакет, чтобы защитить их от воды. Спички также оберегайте от влаги и дождя. Если вы идете в лес без компании и опасаетесь диких животных или агрессивных деревенских собак, захватите с собой перцовый баллончик. Воспользоваться им, скорее всего, не придется, но лучше быть готовым к неожиданностям.
7. Максимально наслаждайтесь моментом
Не забудьте о самом главном - наслаждайтесь походом! Вдыхайте свежий лесной воздух, пореже доставайте телефон и двигайтесь в одном ритме с лесом и всем, что вас окружает. В преддверии сезона холодов активный отдых на природе - лучший подарок для вашего иммунитета. Поход - это не только физическая нагрузка для тела, но и пища для ума и заряд энергии для всего организма.
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