В Ливанском крае замечены свободно гуляющие зубры. Управление по охране природы (DAP) призывает срочно отозваться их хозяев.
В Латгале "потерялись" три зубра: владельцев просят срочно отозваться
В Ливанском крае были замечены три свободно пасущихся зубра, поведение которых наводит специалистов на мысль, что они привыкли к людям и могли сбежать из места, где их держали в неволе на огороженной территории. Поскольку зубры содержатся в оленьих парках и частных зоопарках как в Латвии, так и в соседних странах, DAP призывает владельцев срочно откликнуться, а остальным напоминает: не приближайтесь, не беспокойте и ни в коем случае не дразните животных.
Специалисты DAP при обследовании территории установили, что зубры уже ушли в другое место, но, по наблюдениям местных жителей, фото- и видеоматериалам, их поведение было без признаков агрессии.
Они приближаются к приусадебным участкам и корму для скота. У зубров нет видимых ушных бирок (кроталий).
Если в ближайшее время владельцы зубров не объявятся, DAP займется их перемещением в подходящее для жизни в неволе место.
Если вы заметили зубров вблизи населенных пунктов, хуторов и хозяйств, а также что животное стало проявлять агрессию или же оно находится в беспомощном состоянии (ранено и т. д.), DAP просит немедленно связаться с ними по телефону 64605860 или 28323081.
Зубр - стадное животное. И хотя он травоядный, как и любое дикое животное, он может стать опасным для человека, когда почувствует угрозу. Поэтому при наблюдении за этим животным необходимо соблюдать дистанцию не менее 30 метров и избегать прямого контакта с ним. Категорически запрещается намеренно кормить животное, так как это способствует его привыканию к человеку и нахождению вблизи населенных пунктов.
Кроме того, осень является брачным периодом для зубров, добавляет DAP. Собственники скота в Рожупской волости Ливанского края и ее окрестностях в целях безопасности не должны оставлять свой скот на ночь на пастбищах.
Ранее визит зубра в Латвию был зафиксирован в 2017 году, когда один зубр надолго задержался в Дагдском крае. По мнению экспертов, это тоже был зубр, сбежавший с племенной фермы, потому что он не избегал людей и домашнего скота.
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