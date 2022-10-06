В Латгале "потерялись" три зубра: владельцев просят срочно отозваться

В Ливанском крае были замечены три свободно пасущихся зубра, поведение которых наводит специалистов на мысль, что они привыкли к людям и могли сбежать из места, где их держали в неволе на огороженной территории. Поскольку зубры содержатся в оленьих парках и частных зоопарках как в Латвии, так и в соседних странах, DAP призывает владельцев срочно откликнуться, а остальным напоминает: не приближайтесь, не беспокойте и ни в коем случае не дразните животных.

Специалисты DAP при обследовании территории установили, что зубры уже ушли в другое место, но, по наблюдениям местных жителей, фото- и видеоматериалам, их поведение было без признаков агрессии.

Зубры в Ливанском крае Фото: Dabas aizsardzības pārvalde/Facebook.com

Они приближаются к приусадебным участкам и корму для скота. У зубров нет видимых ушных бирок (кроталий).

Если в ближайшее время владельцы зубров не объявятся, DAP займется их перемещением в подходящее для жизни в неволе место.