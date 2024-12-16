Трагическое происшествие во вторник потрясло популярное туристическое направление Бали, где один из любимых у посетителей заповедников стал местом трагедии. Двое туристов, наслаждаясь спокойной прогулкой по живописному пейзажу, потеряли жизнь, когда на них обрушилось огромное старое дерево. Шокирующие события зафиксировали видеозаписи и камеры наблюдения, которые раскрывают не только страшное течение событий, но и переживания и растерянность, охватившие собравшихся.