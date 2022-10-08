Почему на полках латвийских магазинов до сих пор встречаются российские и белорусские товары?

В данный момент в магазинах брендов спектр украинских товаров небольшой. Главным образом, это произведенная в Украине лапша Rolton и сладости Roshen.

Директор по маркетингу и член правления сети магазинов top! Илзе Приедите указала, что произведенные в России и Беларуси товары не закупаются. Как и в других сетях магазинов, в сети top! товары, произведенные в этих странах, можно найти только в случае, если они еще не распроданы со складов.

"Удельный вес конкретных товаров уже и так бы маленьким, а теперь спрос на произведенные в этих странах товары упал еще больше. По этой причине остатки распродаются еще медленнее. Интереса покупателей к российским и белорусским продуктам по нашим оценкам практически нет, и никто о них не спрашивает", - пояснила Приедите.

В свою очередь интерес покупателей к произведенной в Украине продукции в магазинах сети top! вырос.

Приедите отметила, что после начала конфликта были начаты переговоры с несколькими украинскими производителями, продукты которых уже были включены в основной спектр. "Кроме того, сейчас мы находимся в процессе переговоров с несколькими производителями, и вскоре на полках магазинов top! появятся новые продукты", - указала представитель предприятия, отметив, что наибольшие проблемы, с которыми сейчас приходится сталкиваться, - это логистика товаров из Украины в Латвию.