На полках некоторых магазинов розничных сетей Латвии по-прежнему можно найти произведенные в России и Беларуси товары. В основном это нераспроданные остатки, в свою очередь вырос спрос на товары производства Украины, несмотря на то, что он был довольно высок и до вторжения России в Украину 24 февраля этого года, рассказали опрошенные агентством LETA представители предприятий.
Почему на полках латвийских магазинов до сих пор встречаются российские и белорусские товары?
Так, член правления сети магазинов Mego Игорь Шихман рассказал, что Mego до сих пор продолжает вносить изменения в спектр предлагаемых товаров. В данный момент товары из России и Беларуси занимают в магазинах менее 2% от оборота, и более 60% из этих товаров распродаются со скидкой.
На вопрос, интересуются ли жители российской и белорусской продукцией, Шихман отметил, что интерес есть, в основном - к детскому питанию, семечкам, чаю и сладостям.
В то же время в Mego резкого роста продаж украинской продукции не заметили. "Спрос на эти товары был достаточно велик и до конфликта", - пояснил Шихман, добавив, что удельный вес произведенных в Украине продуктов в Mego остался неизменным, однако предприятие регулярно рассматривает новые возможности сотрудничества с поставщиками из Украины.
Он также отметил, что в магазинах сети Mego широкий спектр украинских сладостей.
В свою очередь коммерческий директор Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне рассказала, что закупку произведенных в России и Беларуси товаров сеть Elvi прекратила 25 февраля этого года, спустя день после вторжения России в Украину. В то же время было принято решение распродать приобретенные ранее остатки товаров, произведенных в этих странах, поэтому российские и белорусские товары с полок магазинов исчезали постепенно.
"Такое решение было принято на нашем предприятия в связи с тем, что во время, когда в Европе бушует война и на расстоянии в несколько сотен километров люди страдают от голода, просто выбрасывать продукты в мусорник не этично, более того, импортированные до начала войны товары уже были оплачены", - сказала Вартукаптейне, добавив, что привозов новых продуктов с февраля не было.
Она также допустила, что, возможно, на складах отдельных магазинов еще сохранились товары более медленного оборота, однако в целом торговля продуктами из этих стран в сети Elvi прекращена.
Вартукаптейне также сказала, что в магазинах Elvi товары производства Украины определенно стали более востребованными. С начала войны интерес вырос. Покупатели с большим удовольствием выбирают те украинские бренды, которые завоевали свои позиции еще до начала войны.
Представитель сети магазинов Citro и Eldo, председатель правления Latvian Retail Management Имант Келмерс подтвердил, что с начала военных действий товары из России и Беларуси больше не заказывались.
В то же время в маленьких магазинах товары производства России и Беларуси, возможно, в небольших объемах еще сохранились, однако их объем может быть совсем ничтожным, добавил Келмерс.
На вопрос о товарах из Украины, Келмерс пояснил, что магазины Citro и Eldo предлагают широкий спектр продуктов местных предпринимателей, в свою очередь импортные товары идут преимущественно от европейских поставщиков и производителей, тогда как товары третьих стран предлагаются в сравнительно небольших объемах.
В данный момент в магазинах брендов спектр украинских товаров небольшой. Главным образом, это произведенная в Украине лапша Rolton и сладости Roshen.
Директор по маркетингу и член правления сети магазинов top! Илзе Приедите указала, что произведенные в России и Беларуси товары не закупаются. Как и в других сетях магазинов, в сети top! товары, произведенные в этих странах, можно найти только в случае, если они еще не распроданы со складов.
"Удельный вес конкретных товаров уже и так бы маленьким, а теперь спрос на произведенные в этих странах товары упал еще больше. По этой причине остатки распродаются еще медленнее. Интереса покупателей к российским и белорусским продуктам по нашим оценкам практически нет, и никто о них не спрашивает", - пояснила Приедите.
В свою очередь интерес покупателей к произведенной в Украине продукции в магазинах сети top! вырос.
Приедите отметила, что после начала конфликта были начаты переговоры с несколькими украинскими производителями, продукты которых уже были включены в основной спектр. "Кроме того, сейчас мы находимся в процессе переговоров с несколькими производителями, и вскоре на полках магазинов top! появятся новые продукты", - указала представитель предприятия, отметив, что наибольшие проблемы, с которыми сейчас приходится сталкиваться, - это логистика товаров из Украины в Латвию.
Руководитель по внешней коммуникации Rimi Latvia Инга Бите указала, что произведенных в России и Беларуси товаров в ассортименте магазинов Rimi нет. Чтобы снизить продовольственные отходы и оказать поддержку нуждающимся на суповых кухнях, изъятые из торговли продукты питания были переданы многолетнему партнеру предприятия - Латвийскому объединению самаритян.
На вопрос о спросе на произведенные в Украине товары, Бите пояснила, что вскоре после начала войны какое-то время активность покупателей наблюдалась, но теперь спрос выровнялся и популярными товарами по-прежнему являются, например, лапша, приправы, семечки подсолнуха, подсолнечное масло, кетчуп.
В свою очередь представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис отметил, что в магазинах Lidl в Латвии товары из России и Беларуси не продаются. В свою очередь из украинских товаров наиболее востребованные белые куриные яйца Ovostar.
Представитель Maxima Latvija Лаура Багата отметила, что белорусских и российских товаров в магазинах сети Maxima больше нет. После начала войны Maxima Latvija остановила закупку произведенных в России и Беларуси товаров, а также приняла решения изъять эти товары из ассортимента магазина.
В то же время вырос спрос на произведенную в Украине продукцию. Если сравнивать спрос в сентябре прошлого года с сентябрем этого, то можно заметить, что покупателям полюбились отдельные сладости из Украины, например, шоколадные батончики Roshen и шоколадные плитки, на которые спрос вырос в несколько раз.
В свою очередь один из наиболее излюбленных украинских продуктов в Maxima, который используется ежедневно, это произведенное в Украине подсолнечное масло. Спрос на него по отношению к прошлому году вырос почти в 20 раз. Из овощей и фруктов покупатели предпочитают темные сливы, спрос на которые вырос наполовину.
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