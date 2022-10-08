В Риге дешевле всего: цены на топливо в странах Балтии

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем в Вильнюсе, а самый дешевый бензин был в Риге.

Самая высокая цена на дизельное топливо была в Вильнюсе, а самая низкая – в Риге.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цены на бензин 95-ой марки и дизельное топливо в пятницу выросли на 2,3% и составили 1,754 евро и 1,814 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,779 евро за литр, что на 4,1% больше, чем неделю назад, а цена дизтоплива выросла на 3,3% — до 1,899 евро за литр.

В Таллине на заправках Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 3,3% - до 1,859 евро за литр, а цена дизтоплива увеличилась на 2,8% - до 1,849 евро за литр.

Цена автогаза в Риге оставалась стабильной и составляла 0,825 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза выросла на 5,3% - до 0,799 евро за литр, в Таллине она также выросла - на 2,3% до 0,88 евро за литр.