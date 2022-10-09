За два года вдвое снизились пожертвования приюту для животных Ulubele

С приближением зимы, Ulubele призывает предпринимателей актуализировать темы социальной ответственности, как в своих коллективах, так и в кругу клиентов и поддержать почти 500 живущих в приюте животных.

Как указывается в приюте, помочь можно не только с деньгами, но и обеспечением услуг; организацией акций сбора пожертвований на предприятиях; а также сбором мусора на территории приюта.

Руководитель Ulubele Илзе Джонсоне отмечает, что "бессрочное убежище пострадавших в беде животных" в Ulubele "сейчас находится под угрозой".

Поэтому, чтобы привлечь внимание общества и предпринимателей к возможностям выживания брошенных животных в этих условиях кризиса, приют организует акции "согрей лапы в Ulubele".

Приюту необходим качественный сухой корм, консервы, цементирующие пески для кошек, а также вымытые одеяла, пледы, простыни и полотенца.

Больше о приюте и актуальных его потребностях можно узнать на домашней странице приюта.