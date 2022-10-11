Обладатели "звериных" имен и фамилий в эти выходные смогут попасть в зоопарк бесплатно

В эти выходные, 15 и 16 октября, в честь 110-летия в Рижском зоопарке и в его филиале Cīruļi пройдут традиционные Дни животных. Люди, которые могут доказать, что их имя и фамилия каким-либо образом связаны с животными, могут посетить Рижский зоопарк бесплатно, а те, у кого название животного содержится либо в имени, либо в фамилии - могут приобрести билеты со скидкой в 50%.