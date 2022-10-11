В эти выходные, 15 и 16 октября, в честь 110-летия в Рижском зоопарке и в его филиале Cīruļi пройдут традиционные Дни животных. Люди, которые могут доказать, что их имя и фамилия каким-либо образом связаны с животными, могут посетить Рижский зоопарк бесплатно, а те, у кого название животного содержится либо в имени, либо в фамилии - могут приобрести билеты со скидкой в 50%.
Обладатели "звериных" имен и фамилий в эти выходные смогут попасть в зоопарк бесплатно
На входе для подтверждения "звериной" фамилии нужно будет показать документ. Если "звериное" имя или фамилия не латышского происхождения - нужно подтвердить перевод, взяв с собой копию странички словаря или, показав перевод из интернет-словаря.
В эти выходные на площадке для пикника будет организовано фотопоздравление зоопарка с днем рождения. В свою очередь, 12:00 до 15:00 часов в зоопарке будет работать студия аквагрима - она предложит посетителям зоопарка совершенно бесплатно заполучить "некоторые черты" животных.
Каждый год проходит битва за самое популярное животное в именах и фамилиях посетителей. Каждый год победителями становятся разные звери. Так, в прошлом году победил голубь, который обогнал волков в самый последний момент.
Галерея: Обитатели рижского зоопарка
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