Фото ⟩ Жители Эстонии высмеяли памятник в центре Таллинна, и вот почему...

В понедельник утром бюст Константина Пятса прибыл на исторический Новый рынок за театром "Эстония". И хотя официально памятник будет открыт только в пятницу, он уже вызвал немалый ажиотаж в соцсетях.

"С сегодняшнего дня в Таллинне невероятная скульптура, предсказывающая погоду", - шутит журналист Каупо Мейель в Facebook. "Голова у Пятса светлая - солнечная погода. Пятс в серых пятнах - временами осадки. Голова Пятса темная - сильный дождь. Белая шапка на голове Константина Пятса - снегопад. У Пятса появилась белая борода - метель. Голова Пятса улетела - шторм".

Некоторые пользователи Сети оставили свои комментарии под публикацией: "Низ головы Константина Пятса мокрый - чья-то собака сделала пи-пи" и "Памятника не видно - туман".

Установка монумента Константину Пятсу Фото: Eero Vabamägi

"Ну, вот так статуя..." - Эева Хельме также прокомментировала пост.

Публикация, о которой идет речь, также заставила работать создателей мемов, люди оставили несколько "произведений искусства" в комментариях.

Памятник Пятсу также был предметом обсуждения среди пользователей Твиттера. "Неужели никто здесь не подумал о сочетании материала и погоды? Как будто у Пятса какое-то неконтролируемое кожное заболевание", - написал один из пользователей Твиттера. "Пятс использует камуфляж, чтобы не пугать прохожих", - пошутил другой.

В разделе комментариев было высказано мнение, что, возможно, статую можно покрыть водоотталкивающим средством.

päts with a patch https://t.co/ogIj7gAv77 — Mihkel Ronk (@koosolek) October 17, 2022

Константин Пятс - эстонский государственный и политический деятель, возглавлявший Эстонскую Республику с 1918 по 1940 годы. Государственный старейшина, премьер-министр и президент Эстонии. Почетный гражданин Таллинна.