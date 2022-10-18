Килька в зоне риска: квоту на вылов для латвийских рыбаков снизят на 11%

Кроме того, в следующем году латвийские рыбаки смогут выловить в Рижском заливе меньше сельди, но при этом увеличится квота на вылов сельди в Балтийском море: в 2023 году будет разрешено выловить 24 565 тонн сельди в Рижском заливе, что на 4,3% меньше, чем в этом году, и 1964 тонны - в Балтийском море, что на 32% больше, чем разрешено сейчас.

Между тем ловля трески и лосося в Балтийском море для латвийских рыбаков в 2023 году будет разрешена только в качестве прилова и в том же объеме, что и в нынешнем году.

Также для Латвии в 2023 год у предусмотрен вылов трески в восточной части моря в объеме 51 тонны только в виде прилова и в западной части в объеме 17 тонн только в виде прилова. Аналогичным образом в следующем году Латвии будет разрешено выловить 8 411 лососей только в качестве прилова.