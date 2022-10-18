Квота на вылов кильки для латвийских рыбаков в следующем году будет снижена на 11% по сравнению с 2022 годом и составит 31 021 тонну, свидетельствуют предварительные данные, согласованные министрами по сельскому хозяйству и рыболовству Европейского союза (ЕС) в Люксембурге в понедельник, 17 октября, сообщили в Министерстве земледелия.
Килька в зоне риска: квоту на вылов для латвийских рыбаков снизят на 11%
Кроме того, в следующем году латвийские рыбаки смогут выловить в Рижском заливе меньше сельди, но при этом увеличится квота на вылов сельди в Балтийском море: в 2023 году будет разрешено выловить 24 565 тонн сельди в Рижском заливе, что на 4,3% меньше, чем в этом году, и 1964 тонны - в Балтийском море, что на 32% больше, чем разрешено сейчас.
Между тем ловля трески и лосося в Балтийском море для латвийских рыбаков в 2023 году будет разрешена только в качестве прилова и в том же объеме, что и в нынешнем году.
Также для Латвии в 2023 год у предусмотрен вылов трески в восточной части моря в объеме 51 тонны только в виде прилова и в западной части в объеме 17 тонн только в виде прилова. Аналогичным образом в следующем году Латвии будет разрешено выловить 8 411 лососей только в качестве прилова.
Министерство земледелия отмечает, что достигнутое соглашение предусматривает увеличение квоты на вылов сельди в Балтийском море на 32% по сравнению с прошлым годом, а не на 14%, как планировалось вначале. Это означает, что латвийская квота на вылов сельди увеличена на 271 тонну.
При этом по квоте на вылов кильки достигнуто значительно меньшее сокращение, чем планировалось изначально, а именно, сокращение по сравнению с этим годом составит 11% в отличие от ранее запланированных 20%. Таким образом, удалось увеличить квоту Латвии на вылов кильки на 3137 тонн по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии (ЕК).
"Латвия настойчиво и целенаправленно выступала за то, что предлагаемое ЕК сокращение квот на вылов кильки на 20% не имеет научного обоснования. По мнению Латвии, сокращение вылова кильки не должно превышать 11%. К мнению Латвии также присоединились другие государства побережья Балтийского моря", - указали в Министерстве земледелия.
Эстония и Латвия также подчеркнули, что запланированное ЕС увеличение квот на вылов сельди на 14% в соответствии с научными рекомендациями и без угрозы для состояния запасов может быть и выше.
В то же время запланированное сокращение объемов вылова сельди в Рижском заливе на 4% основано на научной оценке запасов.
"Самые тяжелые решения на этот раз были связаны с запасами трески, которые находятся в критическом состоянии. Как сообщалось ранее, в связи с критическим состоянием популяции трески в восточной части Балтийского моря с 2020 года больше не допускается специализированный вылов трески. В следующем году этот запрет распространится и на треску в западной части Балтийского моря", - отмечают в министерстве.
Как указали в ведомстве, приведенные квоты являются предварительными, а официальные станут известны после публикации постановления.
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