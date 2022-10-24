Видео ⟩ Та самая Лера: Она "крутится на хейте" и монтирует ролики для Андрея Епта

Валерия Суханова из Краславы без стеснения подчеркивает, что она - самый популярный тиктокер в своем регионе. В TikTok ее знают под именем "та самая Лера" (@lera_samaja_ta). У девушки уже более 151 тысячи подписчиков. Ее самым популярным видео в TikTok стал ролик, в котором она засовывает в тоннель (ушной тоннель) Chupa Chups. Это видео собрало 4,7 миллиона просмотров.

"Это площадка, где ты можешь самовыражаться полностью. Выражать свое мнение, стиль и свое видение на разные вещи. А иногда закалять характер", - говорит Лера о площадке TikTok.

Она не скрывает, что там она пережила много хейта. Лера часто слышит критику в адрес своих тоннелей. Ей пишут о том, что она будет делать, когда родит (у Леры есть дочь). Кто-то говорит, что девушка себя уродует.

Часто в ее адрес сыпется много нецензурной лексики. Но тиктокера это не смущает. Она подчеркивает, что именно хейтеры делают ей просмотры: "Я кручусь, развиваюсь на хейте".

Валерия Суханова (та самая Лера) Фото: Кадр из видео