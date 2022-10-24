"Моя фишка - это очень большие уши. Меня мама Чебурашкой называет", - говорит самый популярный тиктокер в Латгалии Валерия Суханова, известная как "та самая Лера", которая прославилась тоннелями в ушах. В интервью RUS TVNET для рубрики "Знаменитости XXI века: тиктокеры" она не стала скрывать, что регулярно монтирует ролики для Андрея Епта.
Видео ⟩ Та самая Лера: Она "крутится на хейте" и монтирует ролики для Андрея Епта
Валерия Суханова из Краславы без стеснения подчеркивает, что она - самый популярный тиктокер в своем регионе. В TikTok ее знают под именем "та самая Лера" (@lera_samaja_ta). У девушки уже более 151 тысячи подписчиков. Ее самым популярным видео в TikTok стал ролик, в котором она засовывает в тоннель (ушной тоннель) Chupa Chups. Это видео собрало 4,7 миллиона просмотров.
"Это площадка, где ты можешь самовыражаться полностью. Выражать свое мнение, стиль и свое видение на разные вещи. А иногда закалять характер", - говорит Лера о площадке TikTok.
Она не скрывает, что там она пережила много хейта. Лера часто слышит критику в адрес своих тоннелей. Ей пишут о том, что она будет делать, когда родит (у Леры есть дочь). Кто-то говорит, что девушка себя уродует.
Часто в ее адрес сыпется много нецензурной лексики. Но тиктокера это не смущает. Она подчеркивает, что именно хейтеры делают ей просмотры: "Я кручусь, развиваюсь на хейте".
О приложении TikTok Лера узнала, когда училась в 12-м классе. Тогда оно носило другое название. Девушка попробовала снимать, но что-то не зашло. Два года она не открывала это приложение. Но у нее уже тогда были различные идеи относительно съемки видео, а здесь можно было добавить музыку. Серьезно о видеомонтаже никто еще не говорил. Снимать ролики было весельем и забавой. Блогеров как таковых в TikTok еще не существовало. Тогда даже речи не шло о том, что площадка станет настолько популярной.
С изменением названия Musical.ly на TikTok Лера нашла свой стиль. От первых видео, где она открывала рот под музыку, девушка перешла к слегка шок-контенту. Тогда она растянула тоннели в ушах и посыпался хейт, но видео стали набирать просмотры.
От YouTube платформа TikTok отличается тем, что там короткие ролики. Пользователю не требуется много времени, чтобы их посмотреть. Контент в TikTok очень разноплановый: развлекательный, научный, трэш и т. д. По мнению Леры, там все подано максимально просто, а потому цепляет зрителей.
Первые популярные видео Лера делала с дредами и ярким макияжем. Юмористические видео тоже очень нравились людям. Как-то ее ролик набрал миллион, потому что она пообещала, что смоет макияж, снимет тоннели и линзы, если наберет 5 тысяч подписчиков.
Хоть Лера и узнаваема в Латгалии, она не считает, что "поймала звезду". Да, девушку узнают дети и школьники, просят с ней сфотогрфироваться и обняться.
"Для этих людей я и делаю это. Школьники, дети, подростки", - говорит тиктокер о своей аудитории. Правда, есть еще вторая сторона - это старшее поколение, которое не понимает. Однажды ей стали писать гадости и обзывать в комментариях, а когда Лера пришла посмотреть на автора аккаунта, то там оказалась 75-летняя женщина: "Вот что в головах людей? Я не понимаю... Зачем? И такое под любым видео, достаточно просто открыть комментарии".
По большей части контент Леры - это провокационные ответы на вопрос "Зачем?". Лайфхаки и советы, которые связаны с тоннелями в ушах.
Сначала родные смотрели на то, как Лера снимает видео в TikTok, с непониманием и скептицизмом. Но после отношение изменилось и ее стали поддерживать - помогать ей в реализации идеи, присматривать за дочерью, пока она снимает ролики.
Лера признается, что она порой устает от своей узнаваемости. В новых компаниях ее часто расспрашивают о TikTok, но ей не хочется отвечать. Она устала от этого внимания. Ей хочется просто жить. Тем более что она мама трехлетней малышки, которая очень любит камеру: "У меня есть одно видео с ней, потому что ее было не отлепить". Если в будущем девочка вырастет и захочет снимать ролики в TikTok, то Лера ее, конечно, поддержит.
Чаще всего девушке говорят, что она родит, а после этого снимет тоннели. Но в реальности как раз наоборот - Лера сделала тоннели после родов. Дочка совсем не пугается их. Любит тянуть маму за уши, играть с ее серьгами: "Мне кажется, дети вообще не боятся. Это какие-то навязанные стереотипы. Маленькие дети очень любят это все".
Лера уверена, что в TikTok, наверно, можно заработать, особенно если у блогера есть продюсер и в роликах он делает рекламу. Но там, где живет Лера - в Краславе, - это не развито. Кроме того, ее контент не совсем подходит для рекламы. Она в основном зарабатывает на монтаже: "Я монтажер Андрейки Епта".
Снимать было давней мечтой Леры. Она еще в школе хотела поступать на режиссерский, принимала участие в видеоконкурсах, рано начала осваивать секреты съемки и монтажа, проходила обучение. Сначала стандартный монтаж роликов занимал у Леры несколько часов, но сейчас она уже набила руку и делает это за несколько минут.
За свой TikTok блогер получает примерно 100 евро в месяц. У нее еще есть другой доход - она ведет чужие аккаунты в соцсетях. Совсем скоро Лера примет участие в открытии винокурни в Латгалии, что является настоящим событием для региона.
До лета Лера хочет набрать полмиллиона подписчиков. Ей бы хотелось "выезжать не только на ушах" и поднять свою узнаваемость.
@lera_samaja_ta Ответ пользователю @Пенни ♬ ЛП - Милана Хаметова & Milana Star
"Я очень боюсь камеры. Я боюсь говорить на камеру, особенно на заднюю камеру, потому что у меня все видео на фронт. Тихо, спокойно, аккуратно, мило все. А когда включается задняя камера или мне надо говорить что-то, то мне приходится очень сильно себя перебарывать", - отмечает девушка.
Самое сложное для начинающих - это просто начать и продолжить, несмотря на хейт. Она советует не закрывать комментарии. Тогда видео больше "завирусится". Еще Лера рекомендует никого не копировать - найти свой стиль, который бы отличался от других тиктокеров.
"Если бы я не перла как баран по головам, то меня бы никто не знал", - подытоживает она.
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