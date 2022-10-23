В Японии на альпиниста напал медведь. Ему удалось отбиться

На видео видно, как альпинист карабкается в гору, когда внезапно на него нападает медведь.

Мужчина сразу начинает защищаться, громко крича и отбиваясь кулаками. Ему удается напугать животное и медведь убежал в кусты.

В Японии есть два вида медведей: азиатский черный медведь и бурый медведь. На видео скалолаза атакует азиатский черный медведь. Известно, что бурые медведи водятся только на острове Хоккайдо.

Азиатские черные медведи обычно живут в лесистых горах Восточной Азии и могут весить до 200 килограммов. Они известны как агрессивные, очень опасные для человека животные.

Видео: Медведь нападает на альпиниста

Альпинист добавил, что ранее заметил несколько медвежат, поэтому скорее всего, на него напала медведица.

"Кажется, что медведица напала на меня, чтобы защитить ребенка. Я зашел на ее территорию, однако, когда она напал на меня, я защищался", - сказал альпинист.

Эксперты говорят, что при встрече с медведем лучше сохранять спокойствие и не убегать. Если медведь находится далеко и выглядит взволнованным, попробуйте поговорить с ним спокойным голосом.

Если же он продолжает приближаться к вам, ведите себя агрессивно, размахивайте руками и громко кричите. Было бы разумно также иметь при себе аэрозоль, предназначенный для отпугивания медведей в лесу.