Латвийская усадьба, которая продается за один евро - в чем подвох?

"Внутри мы тогда не были, так как внутренние помещения были просто не доступны и не было никого, кто нас туда бы впустил.

Говоря о том, что окна разбиты, крыша пробита и местами прорвана - это очевидно, и мы это тоже выяснили и после осмотра подошли к хозяину, который дал нам объяснение, почему здание находится в таком состоянии".

Журналистам программы Kultūršoks не удалось связаться с владельцем усадьбы.

В свою очередь опрошенные эксперты считают, что судьба усадьбы напрямую зависит от того, кто ею управляет.

Содержание усадьбы требует очень больших средств, содержать ее могут себе позволить только состоятельные жители, которые смогут придать ей другую функцию - будь то гостиница, гостевой дом или ресторан.

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