Усадьба Мадлиена, отреставрированная в 1912 году, долгое время продавалась за 1 евро, но так и не нашла своего владельца, как сообщает программа LTV Kultūršoks. Тем временем 70-комнатный дом, памятник архитектуры местного значения, потихоньку простаивает. Эксперты видят в поместье Мадлиена потенциал, а Управление национального культурного наследия заняло выжидательную позицию.
Латвийская усадьба, которая продается за один евро - в чем подвох?
Продавец усадьбы - некий Эдгар Кукутс, который ищет нового владельца в Facebook, и это объявление с ценой недвижимости - один евро - появляется регулярно.
Глава управления Мадлиенской волости Гунтис Граудиньш-Петерсонс рассказал журналистам, что несколько потенциальных покупателей встречались с ним и просили совета.
"Продажа далеко не один евро. Требуют гораздо большую сумму.
Говорится, что продавец требует перечисления на его личный счет гораздо больших сумм - от тысячи до 400 тысяч евро - за якобы проведенные работы, закупленные материалы, но указывается, что в договоре может быть и 1000 евро.
Можно сказать, что это грязная сделка.
Я считаю, что это объявление вводит в заблуждение и он просто не хочет его ни продавать, ни обновлять", - сказал глава волости.
Председатель правления Латвийской ассоциации замков и усадеб Янис Лазданс считает, что у владельца усадьбы нет опыта продажи подобного имущества. В интерьере усадьбы от истории ничего не осталось, есть незавершенный ремонт, а исторические свидетельства уничтожены.
Инспектор Управления национального культурного наследия Марите Путниня говорит, что в последний раз усадьбу осматривали в начале года:
"Внутри мы тогда не были, так как внутренние помещения были просто не доступны и не было никого, кто нас туда бы впустил.
Говоря о том, что окна разбиты, крыша пробита и местами прорвана - это очевидно, и мы это тоже выяснили и после осмотра подошли к хозяину, который дал нам объяснение, почему здание находится в таком состоянии".
Журналистам программы Kultūršoks не удалось связаться с владельцем усадьбы.
В свою очередь опрошенные эксперты считают, что судьба усадьбы напрямую зависит от того, кто ею управляет.
Содержание усадьбы требует очень больших средств, содержать ее могут себе позволить только состоятельные жители, которые смогут придать ей другую функцию - будь то гостиница, гостевой дом или ресторан.
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