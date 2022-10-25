В Швеции уже несколько дней ищут кобру, "сбежавшую" из террариума

Змея уползла по потолочной арматуре. Это узнали благодаря фотографировавшим животное посетителям. После этого в зоопарке была включена пожарная сигнализация и проведена эвакуация.

Кобру привезли в зоопарк недавно. В связи с инцидентом ей уже дали новое имя - Гудини.

Сотрудники зоопарка продолжают искать Гудини, а также считают, что змея не могла покинуть здание зоопарка. Если же это случилось, то холодная погода Стокгольма не пригодна для жизни кобры.