СМИ: Максим Галкин закрыл свой бизнес в России

Известно, что Максим Галкин владеет компанией "МГ Лаб". Фирма занималась публикацией контента и рекламой в СМИ. Она была создана в 2020 году и прекратила свое существование 6 сентября 2022 года.

Максим Галкин все еще остается в России индивидуальным предпринимателем. Такой статус он получил 20 лет назад, когда решил за свои концерты платить налоги государству сам.

Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии и Испании, а после поделился датами концертов в США и Канаде. Его супруга Алла Пугачева с детьми находится в Израиле. Недавно Примадонна посетила концерт Земфиры.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.

Кроме того, СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Пишут, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".