Видео ⟩ По Юрмальскому шоссе бегал кабан

На ролике видно, что кабан бегает по трем полосам дороги, поэтому водитель была вынуждена остановить машину и ждать. Животное пыталось перебежать дорогу, но из-за барьеров, разделяющих шоссе, не могло этого сделать. Через некоторое время кабан побежал вдоль дороги и скрылся в темноте.