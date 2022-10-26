Сегодня ночью, 26 октября, по Юрмальскому шоссе бегал кабан, об этом свидетельствует видео очевидицы Занды Бирзе, которое было опубликовано на Facebook-страницы Sadursme.lv.
Видео ⟩ По Юрмальскому шоссе бегал кабан
По Юрмальскому шоссе бегал кабан
На ролике видно, что кабан бегает по трем полосам дороги, поэтому водитель была вынуждена остановить машину и ждать. Животное пыталось перебежать дорогу, но из-за барьеров, разделяющих шоссе, не могло этого сделать. Через некоторое время кабан побежал вдоль дороги и скрылся в темноте.
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